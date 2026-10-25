IBOP Tuigpaard: Nicolette en dochter Scarlett van de Koerberg beide keur

Aansluitend aan de goedkeuring van drie tuigpaardhengsten vond gisteren de najaars-IBOP plaats in de Willem-Alexanderhal in Ermelo. Met één punt verschil overtroefde dochter Scarlett van de Koerberg haar moeder Nicolette. Beide merries werden keur en zijn van dezelfde geregisteerden.

KWPN Door

Vier merries waren naar Ermelo gekomen om hun IBOP af te leggen. Twee slaagden er. De jury werd gevormd door Bauke de Boer (voorzitter), Viggon van Beest en Jan Cees van der Endt. De twee geslaagde, mooie fokmerries kregen een fijn applaus van het publiek voor hun elegante, tuigtypische optreden waarbij beide merries keurig werden voorgesteld.

Dochter scoort het hoogst

De Macho-dochter Scarlett van de Koerberg (uit Nicolette keur IBOP-tuig van Fantijn), f/g. Femke Boot en Fred Haak uit Epe werd voorgereden door Jarin Vos en scoorde zesmaal een 8 en eenmaal 7,5. Dat werd 79 punten. Bauke de Boer: “Deze merrie is een zeer aansprekende merrie met statuur, is achter goed en heeft een goede actie in het voorbeen. Ze valt ook op door haar takt en balans.” De in 2022 geboren Scarlett werd in 2025 als driejarige Kampioen in Lunteren en stond Nationaal toen zesde. Scarlett is dragend van Palladium. Fred Haak: “We zijn er erg blij mee dat Jarin Vos en Cor Veldhoen de merrie betuigd hebben en Jarin haar heeft voorgereden.”

‘Opvallend goede stap’

Moeder Nicolette is geboren in 2018 en ze is een dochter van Fantijn. Ze komt uit Alinette, een keurdochter van Manno. Haar fokker is H. van Maurik uit Hoogblokland en haar geregistreerden zijn ook Femke Boot en Fred Haak uit Epe. Nicolette scoorde vijf maal een 8 en tweemaal een 7,5 in handen van Harry van Middelaar. Dat maakte 78 punten. Ze was ster geworden in het oude systeem en behoefde niet eerst op voor het voorlopig keurschap maar werd vandaag keur. Bauke de Boer: “Een merrie met een opvallend goede stap, veel zweefmoment en takt en een goede lichaamshouding en ook zij maakte evenals haar dochter geen fouten.”

Nicolette, die nu ook dragend is van Palladium, bracht na Scarlett nog twee Macho-kinderen. Dat zijn de in 2024 geboren Uniek van de Koerberg die naar Uilke Haarsma is gegaan en de in 2025 geboren Violette van de Koerberg die nog op Stal de Koerberg is. Fred Haak: “Femke heeft de merrie dressuurmatig aangespannen gereden en ik longeerde haar. Harry van Middelaar heeft haar daarna klaargemaakt voor de IBOP en ook met dit resultaat zijn wij heel blij. Dit was de eerste keer dat we merries op lieten gaan voor de IBOP. En dan al direct zo’n mooi resultaat.”

Bron: KWPN