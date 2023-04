Icellie-zoon Oklahoma beste Nieuweling Twentse Tuigpaardendag

Op de Twentse Tuigpaardendag 2023 in Ambt Delden is de rubriek Nieuwelingen gewonnen door Oklahoma (Icellie x Marvel) van fokker Hengstenhouderij Landzicht. In handen van Mark de Groot liep Oklahoma een vaste koers, maakte geen fouten en liep onbedreigd naar de overwinning.

Er werden twee voorrondes verreden, waarna er vier paarden in de finale verschenen. De rubrieken werden gejureerd door Harry de Jong, Wibo van Dijk, Erik de Gooijer en Gerard Lokhorst.

Oklahoma

Na de voorselectie verschenen vier Nieuwelingen in de finale. De Groot kreeg naast Oklahoma ook Nobility (Idol x Plain’s Question Mark) voor de finale geselecteerd, maar hij koos voor Oklahoma. De moeder van Oklahoma is Wyomi Landzicht. Zij bracht meerdere succesvolle paarden, zoals meervoudig kampioen Emerson (v. Manno), de KWPN-goedgekeurde hengst Jesse James (v. Unieko) en de als tweede geplaatste in de finale van de Nieuwelingen in 2019, Kensington (v. Dylano).

Nicolei VB tweede

De finale bestond verder uit Albert ten Berge met Ozandro (Cizandro x Manno, fokker W. van Schadewijk), Action Quality Odin (Idol x Eebert, fokker P. de Groot) met zijn eigenaar Leendert Veerman en Nicolei VB (Image x Plain’s Black Magic) met zijn fokker en eigenaar Marcel van Bruggen. Action Quality mocht als vierde opstellen, de strijd om de tweede plaats werd beslist in het voordeel van Nicolei VB.

Bron: KWPN