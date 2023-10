Keurhengst Atleet met sportief pensioen

De in 2021 naar de Verenigde Staten verkochte tuigpaardhengst Atleet (Patijn x Waterman, fokker R. Aalders) is met sportief pensioen gegaan. De inmiddels achttienjarige keurhengst nam afgelopen weekend op de opening van de Shooting Star Farm van Scott Rolman publiekelijk afscheid van de sport.

Op Nederlandse bodem won Atleet de hengstencompetitie met Henk Hammers en in 2011 won hij met dezelfde rijder de Oregon Trofee. Daarna werd hij in de regio noord drie keer dameskampioen met Snane Welling, kampioen ereklasse noord met Wim Cazemier en in 2017 voegde hij daar in handen van Robbie van Dijk nog het zuidelijke regionale ereklasse kampioenschap aan toe. In dat jaar werd hij ook Tuigpaard van het Jaar.

Verenigde Staten

In december 2020 kwam er vanuit de Verenigde Staten interesse voor Atleet en de Gebroeders van Manen verkochten hem uiteindelijk via Robbie en Chantal van Dijk aan William Duffy en zijn vrouw Erin. In juni won Atleet nog twee rubrieken op het DHSA Fine Harness Championship.

Bron: Horses.nl