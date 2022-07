Laatste LK Tuigpaard: alle driejarige merries naar CK

Afgelopen week werd de LK voor tuigpaarden in Exloo gecanceld vanwege de te warme weersomstandigheden. Vandaag werden deze paarden onder betere temperaturen gepresenteerd. Inspecteur Viggon van Beest werd dit maal bijgestaan door juryleden Etienne Raeven en Joop van Wessel.

Deze keuringsdag vat de jury als volgt samen: “De keuring is goed verlopen onder mooie omstandigheden en op een mooie accommodatie. Alle driejarige merries konden worden uitgenodigd voor de CK, er was nu sprake van een duidelijke kopgroep, in verhouding een grote middengroep en een relatief klein ondereinde.”

Stamboek

De enige aangeboden oudere veulenboekmerrie Maduro (Fabuleus uit Ironika vb v. Crescendo) werd in het stamboek opgenomen, maar kon niet voor de CK worden uitgenodigd. Deze merrie werd gefokt door H. Bos en is in eigendom van J. Smegen uit Ees.

Algemeen dagkampioen

Zoals bij de LK’s in de regio Noord een gewoonte is, werd ditmaal weer een Algemeen kampioenschap gehouden. Voor het algemeen kampioenschap werden twee goed bewegende merries uitgenodigd. Beide wisten in draf te overtuigen, waarbij de één zich duidelijk op wist te waarderen in beweging en de ander het meest compleet was. De jury koos voor dit laatste en maakte Ominka-Almire (Heliotroop uit Vatinka B. ster, pref v. Manno) van f/g L. Ter Schure-Boltjes uit Basse kampioen. Op de tweede plaats kwam Otoos (Cizandro uit Toos ster v. Larix) van f/g L. Huckriede uit Enschede. De halfzus van deze merrie, Selvira van Toos (v. Magnifiek) werd afgelopen donderdag veulenkampioen in Terschuur.

Keur

Beiden aangeboden merries voor de Alternatieve IBOP waren afgelopen week in Terschuur ook al geslaagd. P.J.M. Lelieveld fokte de 6-jarige stermerrie Lidane (Eebert uit Zidane Woodbridge keur, pref v. Talos) van A. Huisman te Staphorst. Voor front, het zweefmoment, de looplust en het algehele beeld scoorde zij vandaag een 8. Voor lichaamshouding en het gebruik van het achterbeen een 7,5 en voor de actie van het voorbeen een 8,5. Dit maakt dat het totaal op 79,5 punten kwam, waardoor de merrie keur werd verklaard. De jury lichtte de beoordeling als volgt toe: “We hebben wederom een hele aansprekende proef gezien, maar het was iets minder flitsend dan de vorige keer. “

Elite

De 4-jarige ster, PROK- merrie Nanita (Heliotroop uit Iwanita elite v. Ditisem) van fokker J.J van der Meulen is nu in eigendom van G. en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek. Zij scoorde voor alle onderdelen een 7,5 waardoor het totaal aantal op 75 punten kwam. Omdat het PROK-predicaat al behaald was, werd zij hiermee elite verklaard. De jury omschreef de presentatie als volgt: “De merrie liep een ruim voldoende proef zien, maar om hoger te scoren zou ze wat meer souplesse mogen tonen.”

Bron: KWPN