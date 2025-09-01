Latino gehandhaafd voor fokkerij, uitstel voor Nicolei VB

De hengstenkeuringscommissie tuigpaard heeft in het kader van de afstammelingenkeuring veulens van Latino (v. Dylano) en Nicolei VB (v. Image HBC) beoordeeld. Het Algemeen Bestuur heeft het advies van de hengstenkeuringscommissie om Latino te handhaven voor de fokkerij overgenomen en heeft voor Nicolei VB een jaar uitstel verleend.

Nadat Latino (uit Freydessa keur IBOP-tuig van Vaandrager HBC, gefokt door E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) vorig jaar een jaar uitstel had gekregen, heeft hij nu een aanvullende collectie getoond waarmee aan het minimale aantal van tien veulens is voldaan. Op basis van de totaal getoonde collectie veulens heeft de hengstenkeuringscommissie het Algemeen Bestuur geadviseerd om Latino te handhaven voor de fokkerij.

Nog geen volledige collectie

Nicolei VB (uit Plains Estelle van Plain’s Black Magic, gefokt door M.J. van Bruggen uit Varik) kon nog geen volledige collectie tonen. De hengstenkeuringscommissie tuigpaard heeft daarom het Algemeen Bestuur verzocht om een jaar uitstel te verlenen.



Bron: KWPN