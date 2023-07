Macho en Magnifiek beconcurreren elkaar ook op veulens

De KWPN-hengsten Macho en Magnifiek zijn niet alleen elkaars grote concurrenten in de tuigpaardensport, maar ook in de tuigpaardenfokkerij. Op de Paardenfokdag Veluwe en Vallei in Terschuur stonden de Macho's en de Magnifieks bovenaan: bij de merries werd Tareda (v. Macho) kampioen en Tonita (v. Magnifiek) reservekampioen en bij de hengstveulens werd Toermalijn W (v. Magnifiek) kampioen en Tobias V (v. Macho) reservekampioen.

Ook dit jaar konden de tuigpaardveulens zich presenteren en eventueel een ticket voor de Nationale Veulenkeuring bemachtigen, welke op 11 augustus wordt gehouden in Ermelo. Elk veulen met een eerste premie wordt automatisch aangemeld voor de NVK.

In twee groepen werden er negen merrieveulens gepresenteerd waarvan er acht een eerste premie verdienden, hiervan mochten vier naar de finale. In twee groepen kwamen er zes hengstveulens in de baan, welke allen met een eerste premie huiswaarts keerden. Ook hier mochten er vier naar de finale om te strijden voor het kampioenschap. De juryleden van vandaag waren Lammert Tel, Berend Huisman en Inspecteur Viggon van Beest.

Kampioene van Macho, reservekampioene van Magnifiek

Bij de merries werd Tareda (Macho uit Mareda ster v. Cizandro) van de fokker en geregistreerde S. Daniëls uit Wageningen uitgeroepen tot kampioene. Hierbij werd ze als volgt omschreven: “Tareda is een zeer tuigtypisch veulen met veel ras en uitstraling, waarbij de hals er echt op. Daarbij heeft ze veel kap en een sprekend hoofd en is ze hoogbenig gebouwd met veel hardheid. In draf geeft ze een prachtig beeld, met veel tact en balans, maar zou ze misschien nog iets meer schoudervrijheid mogen vertonen.”

De reservetitel was er voor Tonita (Magnifiek uit Caunita ster, pref, PROK v. Stuurboord) gefokt door en in eigendom van J.W. van Wessel uit Zwartebroek. “Dit is een heel rassig en hoogbenig veulen met een hard fundament. Ze zou misschien een tikje meer ontwikkeld kunnen zijn, maar ze beschikt over een goede bovenlijn en straalt veel verfijndheid uit. In draf loopt ze met veel techniek en beweging, waarbij ze in de finale iets afzakte.”

Rollen omgedraaid bij hengstveulens

Kampioen bij de hengstveulens werd Toermalijn W (Magnifiek uit Funita elite, sport v. Manno) eveneens van de f/g J.W. van Wessel en J.W.H. Van Wessel uit Zwartebroek. Funita werd onlangs nog gehuldigd als Fokmerriekampioene in tuig. Haar nazaat werd als volgt omschreven: “Dit is een zeer goed ontwikkeld, modern, brutaal en tuigtypisch hengstveulen. Met zijn lange hals met veel kap heeft hij veel hengstenuistraling. Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel en in beweging heeft hij veel front, actie en afdruk waarbij het achterbeengebruik misschien een fractie scherper kon zijn. Hij won de titel vandaag op zijn type.”

Als tweede geplaatst werd Tobias V (Macho uit Jelinda Elarda V ster v. Eebert) van de f/g P.A.M. van der Velden uit Vorstenbosch. “Dit is een sterk gebouwd veulen, met een mooie hals met kap en een aansprekend hoofd. Hij zou iets meer rasuitstraling mogen hebben, maar in beweging toont hij veel afdruk en schakelvermogen. In de finale werd hij een fractie minder goed.”

Magnifiek (Idol x Atleet) met Lambertus Huckriede Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN