Nationale Tuigpaardendag: Selvira van Toos koningin van driejarige merries

Magnifiek-dochter Selvira van Toos is op de Nationale Tuigpaardendag gehuldigd als de nieuwe NMK-kampioene. De halfzus van de KWPN-hengst Martin Morero liep met veel overtuiging naar de titel, waarin beweging de doorslag gaf. De reservetitel is voor Symylady, de Macho-dochter die verleden jaar kampioen bij de tweejarigen was.

“In totaal zijn er 52 driejarige merries opgegeven voor de keuringen”, licht Thomas van der Weiden toe. “Daarvan zagen we vijftien driejarige merries op de Nationale Tuigpaardendag, waarvan er zes overbleven in de kampioenskeuring. De fokkers van de nationale merries mogen trots zijn. We hebben veel goede paarden gezien, een nationale merrie is veel waard in de fokkerij.”

Tuigtypische beweging

Kampioen werd de tuigtypische bewegende Selvira van Toos (Magnifiek x Larix, fokker Lambertus Huckriede). Deze merrie heeft haar hals er goed op staan en wordt in beweging heel goed gebruikt. De met een sterke bovenlijn gezegende Selvira van Toos is in beweging zeer tuigtypisch. Daarin laat ze veel balans een hooggrijpend voorbeen zien, gecombineerd met een krachtig gebruik van het achterbeen.

Dicht bij elkaar

Het lag dicht bij elkaar. Symylady (Macho x Cizandro, fokker gebroeders Den Otter) heeft een fraai model en de hals er goed op staan. In beweging heeft ze veel actie en hoewel ze een goed voor- en achterbeen heeft, maar de winnares had net wat meer lichaamshouding.

Fraaie presentatie

De over veel hardheid beschikkende Sarilla (Lanto HBC x Plain’s Liberator, fokker Toon van Doorn) heeft een goed voor- en achterbeengebruik. Een fraaie presentatie, met een tuigtypisch optreden, bracht haar naar de derde plaats in het kampioenschap.

Bron: KWPN/Bew. Horses.nl