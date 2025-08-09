Nationale Tuigpaardendag: Unieko-dochter Mureda winnaar Finale der Nationale

In de spannende Finale der Nationale om de Greet Bergstra Bokaal heeft de Unieko-dochter Mureda zich onderscheiden als kampioen met Richard Hofstra. De reservetitel ging naar Papiamento (v. Lancelot) met Mark de Groot.

Mureda (Unieko x Jonker, fokker S. Daniels), van geregistreerde A.P. van Doorn en gereden door Richard Hofstra, liet zien wat doorzettingsvermogen betekent. Ondanks dat ze als laatste moest lopen, bleef ze constant scherp en gaf ze nooit op, wat haar uiteindelijk de titel opleverde.

Lancelot-dochter

De reservekampioen werd Papiamento (Lancelot x Aquarel, gefokt door Hengstenhouderij Landzicht), van geregistreerde E. Kruiswijk en gereden door Mark de Groot. Ook Papiamento bleef tot het laatste moment doorgaan, maar was net iets minder scherp dan de kampioen.

Constant beeld

De derde plaats was voor Phaedra-Izolanda (Cizandro x Uromast), van fokker E.S.J. Majoor en gereden door Harry van Middelaar. Deze tuigtypische merrie toonde een goede, constante prestatie van begin tot eind. Ze deed zeker mee om de titel en liet een mooie verrichting zien.

Bron: KWPN/Bew. Horses.nl