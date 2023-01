Negen tuigpaardhengsten aangewezen voor KWPN Stallion Show Den Bosch

Gisteren vond bij De Zilfia’s Hoeve in Houten de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats. Het werd een bijzonder sfeervol gebeuren waarbij de jury acht driejarige hengsten en een zevenjarige kon doorverwijzen naar de tweede bezichtiging. Elf hengsten werden daarnaast ster verklaard.

De Zilfia’s Hoeve in Houten vormde een prachtig toneel voor de KWPN Hengstenkeuring voor tuigpaardhengsten. Het publiek wist de weg naar Houten ook te vinden, het programma verliep exact op tijd en er was heel veel sfeer.

Straatje

In zes groepen verschenen er 30 hengsten in de baan die in het morgengedeelte allen eerst op het straatje, dat in de hal was aangelegd, beoordeeld werden. De jury werd gevormd door hengstenkeuringscommissievoorzitter Lammert Tel, Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest. Nadat het straatje uit de hal verwijderd was, kwamen alle hengsten weer voor de jury en kregen negen van hen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging die plaats vindt op 4 februari in Den Bosch.

Gemiddelde kwaliteit

Lammert Tel: “Het betreft een groep hengsten van gemiddelde kwaliteit waarbij we bij de aangewezen hengsten graag wat meer uitschieters hadden gezien. Verbeterpunt blijft het rijzen in de voorhand, maar ook het gebruik van het achterbeen blijft aandacht vragen. Met de stokmaat gaat het de goede kant op.” Er werd ook een groot aantal reeds goedgekeurde hengsten gepresenteerd, zowel aan de hand als aangespannen en onder het zadel en brachten met hun machtige optreden veel sfeer in de baan.

Lanto HBC

Lanto HBC en Cizandro waren de grootse aanvoerders van de dag, waarbij Lanto zijn eerste jaargang presenteerde. Van zijn zes gepresenteerde zonen werden er drie doorverwezen en drie werden er ster verklaard. De zevenjarige Latino (Dylano uit Freydessa keur IBOP-tuig van Vaandrager HBC, fokker E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) werd na de eerste presentatie uitgenodigd voor een aangespannen presentatie en ook hij werd uitgenodigd voor de tweede bezichtiging.

Verwantschap

De hengst Latino heeft 66 winstpunten. Hij is ook meteen de hengst met het laagste verwantschap (9,7%). De overige hengsten zijn allen meer dan 11% verwant. Een aantal hengsten moet voor de tweede bezichtiging nog voldoen aan de PROK goedkeuring. Een achttal hengsten werd afgemeld en deze kunnen zich natuurlijk nog op de nakeuring komen presenteren.

Aangewezen hengsten:

704 Patjakker (Cizandro x Patijn)

713 Palladium VDM (Hubert VDM x Patijn)

716 Pedro V (Icellie x Eebert)

717 Palido van Altrido (Idol x Cizandro)

718 Positief M (Indiana x Unieko)

723 Pablo van ‘t Wiede (Lanto HBC x Atleet)

724 Picasso M (Lanto HBC x Cizandro)

725 Paco (Lanto HBC x Saffraan)

734 Latino (Dylano x Vaandrager HBC)

Uitslag

Bron: KWPN