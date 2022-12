NHC wil geen opzetten, oordoppen en staartlepels in de Amaliahal

De problemen wat betreft de KWPN Tuigpaardhengstenkeuring begin januari leken geweken met een oplossing voor de capverplichting (rijden op eigen risico met bolhoed), maar een ander probleem is nog niet uit de weg geruimd. Het Nationaal Hippisch Centrum wil geen opzetten, oordoppen en staartlepels in de baan, en daarmee dus ook niet in de aangespannen rubrieken op de tuigpaardhengstenkeuring.

Waar er wat betreft het rijden zonder cap nog een ‘middenweg’ gevonden kon worden (tuigpaardrijders moeten een formulier ondertekenen waarbij ze op eigen risico met bolhoed rijden, lees hier meer), is zo’n optie er niet voor de opzet, oordoppen en de staartlepel. Die hulpmiddelen zijn niet gewenst in de Amaliahal van de KNHS, en daarmee dus ook niet in de aangespannen rubrieken op de tuigpaardhengstenkeuring.

Probleem

En daarmee staat het KWPN voor een probleem. Ralph van Venrooij meldt dat er aan de rijders verzocht is om de hulpmiddelen thuis te laten. “Dat is een voorwaarde vanuit het Nationaal Hippisch Centrum.”

Maar blijkbaar zijn de tuigpaardrijders dat niet (allemaal) van plan, omdat Van Venrooij direct meldt dat er naar ‘andere mogelijkheden’ gekeken wordt.

Andere mogelijkheden

Gek is dat ook niet: de voorman in de KWPN-tuigpaardfokkerij (hengstenkeuringscommissievoorzitter) is Lammert Tel. Tegelijkertijd voorzitter van de VERT, de club die werd opgericht toen de KNHS de opzet en de oordoppen in de ban wilde doen.

Ralph van Venrooij zegt er het volgende over: “Er wordt op dit moment gezocht naar andere mogelijkheden om de aangespannen showrubrieken te verrijden.”

Andere mogelijkheden lijken er niet zo veel te zijn, behalve rijden in de Willem-Alexanderhal van het KWPN.

Bron: Horses.nl