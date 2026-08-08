NTD: Olympus HS wint Manno Trofee én wordt Tuigpaard van het Jaar

Voor het tweede jaar ging de Manno Trofee op de Nationale Tuigpaarden dag naar de met veel allure optredende KWPN-hengst Olympus HS en Harry van Middelaar. De zoon van Icellie kreeg de overwinning niet cadeau en werd stevig onder druk gezet door Latino (v. Dylano) met Mark de Groot. Olympus HS drukt bovendien met meerdere kampioensnakomelingen een duidelijke stempel op de tuigpaardenfokkerij. Voor zijn prestaties werd hij tijdens de Nationale Tuigpaardendag gehuldigd als Tuigpaard van het Jaar 2026.

KWPN Door

In 2022 werd de door Henk en Feline Minkema gefokte Olympus HVM (Icellie uit Indalina ster IBOP-tuig pref PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen, Geregistreerde Jan Bakker uit Oldebroek) goedgekeurd bij het KWPN, waarna zijn naam het jaar erop veranderde in Olympus HS. Handelshuis Schuttert schafte de hengst, uit de stam van de allereerste Fokkers van het Jaar Sijmen en Greet Korevaar, met de afspraak dat hij op de HVM stal bleef, zodat Harry van Middelaar hem kon blijven trainen.

Succesvolle sportcarrière

De sportcarrière van Olympus HS begon succesvol, als vierjarige zette hij in 2023 de Westfort Hengstencompetitie op zijn naam. In 2024 werd hij tweede in de Westfort Hengstencompetitie en reserve kampioen in het kampioenschap 5-jarige tuigpaarden. In datzelfde jaar lieten zijn eerste jaargang veulens zich zien op de keuringen en niet zonder succes, Utopylus HVM (v. Olympus HS) werd veulenkampioen op de CK West/Zuid. Op de centrale keuring van regio Noord werd zijn dochter Uranolia JRR (v. Olympus HS) gehuldigd als veulenkampioene.

In 2025 begon de hengst zijn seizoen met de overwinning in de Rising Stars in Ambt Delden. Ook won hij dat jaar de Grote Prijs van Drogeham, het Kampioenschap voor 6- en 7 jarige tuigpaarden, de Manno Trofee én het Noordelijk Kampioenschap tijdens Indoor Friesland. In dit jaar leverde hij weer succesvolle veulens met onder andere Valerio W (v. Olympus HS) die veulenkampioen werd tijdens de fokdag in Terschuur én de reserve kampioene Voilane (v. Olympus HS).

Debuut in Nationale Ereklasse

In januari kocht Jan Bakker de hengst, waarna hij het seizoen begon met een tweede plaats in de Oregon Trofee. In de Bilt, Doornspijk en Houten won hij de Grote Limiet. In het kampioenschap voor dekhengsten liep hij naar de overwinning. In Norg maakte Olympus HS de overstap naar de Nationale Ereklasse, waarna hij afgelopen maandag in Opmeer Kampioen van de zes- en zevenjarige tuigpaarden werd.

Ook dit jaar bewijst de nafok van Olympus waarom hij zo waardevol is voor de fokkerij. Op de CK Oost werd zijn dochter Wulanda DMHB (v. Olympus HS) veulenkampioene en Umanita (v. Olympus HS) kampioene tweejarigen. Ook op CK Noord werden 2 nakomelingen kampioen: Wyranolia JRR (v. Olympus HS) en Uranolia JRR (v. Olympus HS). Daarnaast bestond de top drie van de tweejarigen uit nazaten van Olympus. In Terschuur werd zoon Waldo R (v. Olympus HS) Veulenkampioen en dochter Wynita (v. Olympus HS) reservekampioene. Door deze prestaties heeft de commissie Olympus HS, ook bekend onder zijn sportnaam Olympus JB als Paard van het Jaar 2026 gekozen.

Vanochtend bewezen opnieuw twee nakomelingen van Olympus HS waarom hij deze titel verdient. Met Winkler Prins (v.Olympus HS) en Wyranolia JRR (v.Olympus HS) als reservekampioen laat hij opnieuw zijn waarde voor de fokkerij.

Winst in Manno Trofee voor Olympus HS, Latino tweede

De hengst liep in de Manno Trofee een foutloze wedstrijd. Hij maakte zich heel mooi voor zijn publiek. In beweging blijft hij achter altijd goed ondertreden en toont hij een opvallend voorbeengebruik. Al met al een hele natuurlijke presentatie van de altijd sympathiek ogende Olympus HS.

De Manno Trofee is de bekroning op een sterk seizoen van Olympus HS (Icellie (uit Indalina elite IBOP-tuig pref PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen). Van Middelaar was erop gebrand om dit sterke seizoen te willen uitbreiden met de Manno Trofee en dat lukte met de hengst van Landbouwbedrijf Jan Bakker uit Oldebroek.

Toch was het nog een hele strijd, want Latino (Dylano uit Freydessa keur IBOP-tuig prest van Vaandrager HBC, fokker Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht, medegeregistreerd bij Black Horses en Hengstenhouderij Landzicht) gaf zich niet zomaar gewonnen. Latino ging heel gedragen door de baan en Mark de Groot had de hengst zichtbaar goed voor elkaar. De hengst gaf een rijzend beeld, maakt zich deftig in het front en heeft heel veel kracht en ruimte in beweging, waarbij hij het voorbeengebruik heel mooi afmaakt.

Sjimmie HBC op kop in de Westfort Hengstencompetitie

In Lunteren werd tijdens de Nationale Tuipaardendag de tweede competitiewedstrijd van de Wesfort Hengstencompetitie verreden, die werd gevuld met zes deelnemende paarden. Het bleef een spannende strijd tussen Sjimmie HBC (v. Macho) en Palladium (v. Hubert VDM), maar Sjimmie HBC ging met de winst naar huis.

Palladium (Hubert VDM uit Inita elite PROK van Patijn, f. J.J. Van der Meulen uit Haskerhorne g. L. Huckriede uit Enschede) won de eerste wedstrijd van de Wesfort Hengstencompetitie tijdens CH Rijs, maar moest vandaag Sjimmie HBC (Macho uit Lirzela f. P. Leeuwis uit Wijngaarden g. HBC Stal uit Boijl) voor laten gaan. Sjimmie HBC is de jongste hengst van de groep hengsten, maar liep vandaag een sterke cours met allure en de schoft omhoog.

Vervolg top vier

Palladium sloot als tweede hengst aan na een goede cours. De strijd bleef spannend tot het laatste moment, want de keuze lag bij de arbiter. Op de derde plaats eindigde de deftige Ricardo (Bocellie uit Hulinda keur IBOP-tuig pref van Cizandro, f. A. van Wijhe uit ’t Harde g. Gebr. Van Manen uit Ede), die met een elegante presentatie door de baan ging. Als vierde viel Ravensgoed W (Dylano uit Indinita elite IBOP-tuig PROK van Eebert, f.J. van Wessel uit Zwartebroek g. Stal van Vliet uit Ijselstein, B. van Rijsdijk en C. van Wely) net buiten de groep overrijders, maar heeft wel een stijgende lijn te pakken in zijn coursen en schoof een plek omhoog ten opzichte van vorige week. Met een goed front en mooi gebruik van het voorbeen liet ook hij zich goed zien.

Bron: KWPN