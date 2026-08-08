NTD: Winkler Prins, Selvira van Toos, Ulandra en Toline van ’t Wiede gehuldigd als kampioenen

De Nationale Tuigpaardendag trapte af met de Nationale Veulenkeuring. De nakomelingen van Olympus HS bleken daarin ijzersterk en bezetten het volledige podium. Uiteindelijk ging het kampioenslint naar de goed ontwikkelde Winkler Prins. In Lunteren kwam vervolgens een goedgevulde groep vier- tot zevenjarige keur- en elitemerries in de baan. De sterk bewegende en royaal ontwikkelde Selvira van Toos (v.Magnifiek) overtuigde de jury en werd uitgeroepen tot kampioen. Bij de tweejarige merries ging de titel naar Ulandra (v. Macho) Zij was eerder dit jaar op de CK Houten al kampioen én algemeen dagkampioen en wist die prestatie op de Nationale Tuigpaardendag overtuigend te herhalen. De NMK-finale bij de driejarige merries vormde een spannende afsluiting. Uit een sterke collectie bleek Toline van ’t Wiede (v. Idol) uiteindelijk de meest complete merrie en daarmee veroverde zij het felbegeerde nationale kampioenslint.

KWPN Door

Het was een lastige beslissing in de NMK-finale met een sterke collectie driejarige merries die streden om de nationale titel. Uiteindelijk bleek Toline van ’t Wiede de meest complete merrie en daarmee verwees ze Toletta Silvijn naar de reservetitel. “We zijn als juryleden heel trots op deze collectie driejarige merries”, stelt KWPN-inspecteur Viggon van Beest, die deze rubriek samen met Johan Holties en Etienne Raeven beoordeelde. “Deze merries zijn stuk-voor-stuk niet voor niets uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring en hebben elk hun eigen kwaliteiten, ze zijn aan elkaar gewaagd. In de finale moeten we uiteindelijk de paarden plaatsen en dat was zeker niet makkelijk. Naast beweging hebben we geselecteerd op een correct exterieur en fundament. Al met al zijn dit merries waar we als tuigpaardfokkerij trots op kunnen zijn.”

Complete Toline van ‘t Wiede

De zeer tuigtypische Toline van ’t Wiede (Idol uit Lendoline elite IBOP-tuig PROK van Eebert, f/g W. Liezen uit Wanneperveen) heeft met haar royale front veel uitstraling en gaat met veel allure door de keuringsbaan. “In draf beschikt ze over een sterk achterbeengebruik en valt ze op met haar afdruk en ruimte. Het voorbeengebruik kent veel actie, wat haar een complete merrie maakt.”

Voor de nummer twee, Macho-dochter Toletta Silvijn (uit Joletta ster PROK van Eebert), geldt dat ze direct je blik vangt als ze binnenkomt. Deze sterkgebouwde merrie is gefokt door kersverse Fokker van het Jaar Willem Ruinemans en is een genot om naar te kijken. “Als we kritisch zijn, zou ze net wat meer ruimte in het voorbeen mogen hebben. Maar ze gaat met grote passen en heeft daarin veel takt en balans”, meldt Van Beest die benadrukt dat het een lastige afweging was.

Op plek drie zien we nog een Macho-dochter (uit Joy elite IBOP-tuig PROK van Eebert, fokker J.L. Smink uit Steenberger, geregistreerd bij K. Buist uit Nuis). “Deze hoogbenige merrie zou een fractie rijker in het front mogen zijn, maar compenseert dat met haar sterke verbindingen, goede schoft en zeer hard fundament. In de ochtend draafde ze met haar vele lichaamsgebruik uit het boekje, waarbij haar hele lichaam omhoog kwam en ze veel souplesse toonde.” In deze sterke finale benoemde de jury de merries allemaal als paarden voor de toekomst.

Winkler Prins bovenaan podium vol Olympus HS-veulens

De veulens werden beoordeeld door voorzitter Bauke de Boer, KWPN-inspecteur Viggon van Beest en hengstenkeuringscommissielid Jan-Cees van der Endt. De door J. Helmus uit Oldekerk gefokte Winkler Prins (uit Miss Elarda 1 ster van Cizandro) is een goed ontwikkeld en sterk veulen dat opvalt met zijn mooie hals met een fraaie kap erop. “De hoogbenige Prins heeft sterke verbindingen, toont in beweging goede actie in het voorbeen en heeft een voldoende sterk achterbeen. Qua ras, uitstraling en beweging heeft hij net een streepje voor op de reservekampioene.”

De zeer tuigtypische Wyranolia JRR (uit Irenolia ster van Aron HBC, fokker H.T. Ruinemans uit Froombosch) maakte zich mooi deftig in beweging. “Dit merrieveulen heeft een mooi voorbeen, maar had in beweging, ten opzichte van het kampioensveulen, net iets moeite om in balans op het achterbeen te blijven.” De derde plek is voor Waldo R (uit Miss Cerona VS keur IBOP-tuig van Atleet, fokker M.E. Raaijmakers-de Wild uit Geffen). “Deze derde Olympus HS-nazaat liet zich met zijn mooie voorhand en goede voorbeengebruik vooral in de eerste presentatie sterk zien, maar had in de finale in het achterbeengebruik net wat overtuigender mogen zijn.”

Macho-dochter Ulandra kampioen tweejarige merries

Elf tweejarige paarden gingen van start tijdens de finale. De kampioenstitel ging naar de door Willem Ruinemans gefokte Ulandra (v. Macho). Twee merries werden als laatste door de jury bestaande uit Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en Jan-Cees van de Endt besproken, maar er kon maar één merrie kampioen worden. Ulandra (Macho uit Landra ster van Dylano, f/g. W. Ruinemans uit Rhenen) mocht als kampioen opstellen en kreeg lovende woorden van de jury. “Deze merrie is een zeer tuigtypische merrie met veel uitstraling. Ulandra is goed gemoduleerd. Ze loopt gedragen en heeft daar niet veel tempo voor nodig. Ze blijft goed opwaarts lopen. We zochten vandaag naar een paard met het gouden randje en volgens ons heeft deze merrie dat gouden randje”, aldus voorzitter Thomas van der Weiden.

Het reservekampioenschap ging naar Ureda (Olympus HS uit Pelyvia ster van Kordaat, f/g. S.J. Cazemier uit Jonkersvaart). Zij moest achter de kampioene aansluiten, maar ook over haar was de jury de spreken. “Een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en voldoende lengte heeft. Zij laat zien dat ze makkelijk opwaarts kan lopen en heeft daarbij veel actie in het achterbeen”, aldus Van der Weiden. Unydessa (Oberon uit Freydessa keur IBOP-tuig prest van Vaandrager, f/g E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) mocht als derde merrie opstellen. “Deze merrie is ook zeer tuigtypisch en laat een mooie opwaartse draf zien.”

Selvira van Toos voert vier- tot zevenjarige keur-en elitemerries aan

In deze keuringsrubriek krijgen de merries punten voor hun exterieur en houding en beweging. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en zorgen zo voor een totaalscore die bepalend is voor het kampioenschap. Als driejarige werd Selvira van Toos (Magnifiek uit Toos ster pref, f. L. Huckriede uit Enschede g. Landbouwbedrijf Jan Bakker BV uit Oldebroek) al kampioen. Dit jaar wordt zij opnieuw bovenaan geplaatst. “Selvira van Toos is een prachtige merrie, die zeer goed kan bewegen. Ze laat veel front zien en beweegt met een goed achterbeen. Ook heeft ze een goed voorbeengebruik en lichaamshouding wat haar vandaag kampioen maakt”, aldus voorzitter Johan Holties die de paarden beoordeelde met Berend Huisman en Thomas van de Weiden. De kampioen en reservekampioen waren gelijk in punten, maar omdat Selvira van Toos hogere punten had voor beweging werd zij bekroond tot kampioen.

Op de tweede plaats eindigde Radora (Cizandro uit Ladora keur IBOP-tuig, f. G. Kamphorst uit Zwartebroek g. D. Noordhuis uit Beilen en L. Lueks uit Diever). De jury was over het algemeen enthousiast over de kwaliteit van de aangeboden merries en had ook voor deze merrie goed commentaar. “Radora is een hele sterk gebouwde merrie die er goed uitziet. Ze heeft een goed achterbeen en een goed voorbeen.” Derde werd Retiena (Icellie uit Etiena keur sport-tuig van Morocco Field Marshall, f. J. Van der Velde uit Siegerswoude g. H.J Veenstra uit Boijl en W. Clevering uit Makkinga). “Deze merrie is langgelijnd met een goede schoft. Ze heeft een goed achterbeengebruik en in het draven waardeerde ze zich goed op.”

Bron: KWPN