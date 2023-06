SK Houten: 10 tuigpaarden door naar CK

Het seizoen van de tuigpaard keuringen is gisteren gestart in Houten. Bij de Zilfia’s Hoeve keurden Inspecteur Viggon van Beest samen met de juryleden Lammert Tel en Henk Prins, waarbij er tien paarden werden doorverwezen naar de CK die op 1 juli plaatsvindt.

Viggon van Beest vatte de dag als volgt samen: “Deze goed georganiseerde keuring vond plaats onder prachtige weersomstandigheden. Relatief gezien was er voldoende kwantiteit, maar we hadden gehoopt op een wat bredere top. We konden uiteindelijk nog een mooi aantal paarden aanwijzen voor de CK, maar er was zeker ook sprake van een duidelijk ondereind.’’

Pearldessa

Er kwamen acht driejarige veulenboek merries in de baan. Daarvan konden er zes worden aangewezen voor de CK. Hierbij was Pearldessa (Dylano uit Scodessa keur, pref, sport v. Nando) de meest opvallende. Van Beest omschrijft de merrie als volgt: “Dit is een moderne merrie, met een mooi silhouet en een makkelijke manier van bewegen.”

Stamboekwaardig

Één Reg. A en twee Reg. B tuigpaardmerries werden aangeboden en werden allen stamboekwaardig bevonden maar konden niet voor de CK worden uitgenodigd. Om definitief in het stamboek opgenomen te kunnen worden dienen zij nog aan de aanvullende eisen te voldoen.

Twee oudere merries door

Van de vier aangeboden 4 t/m 7 jarige veulenboek merries verdienden er twee een ticket voor de CK. De aangeboden zesjarige stamboekmerrie kon helaas niet voor de CK worden uitgenodigd.

Volle broers

Een bijzonder moment was dat er op de keuring twee volle broers werden aangeboden. Beiden konden vlot voor de CK worden uitgenodigd.

Alternatieve IBOP

De deelname aan de alternatieve IBOP was klein met maar één merrie. Zij scoorde voor front, lichaamshouding, zweefmoment, gebruik achterbeen, looplust en het totaalbeeld een 7,5 en voor de actie van het voorbeen kon een 8 worden gegeven. Hiermee kwam het totaal uit op 76 punten en slaagde zij voor haar eerste Alternatieve IBOP.

Bron: KWPN