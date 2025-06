SK Regio Tuigpaard West: Zeven merries aangewezen voor CK

Gisteren vond op de Zilfia's Hoeve in Houten de eerste stamboekkeuring van dit jaar voor tuigpaarden plaats. Drie driejarige veulenboekmerries kregen een uitnodiging voor de CK: twee dochters van Cizandro en een dochter van Hertog Jan. Daarnaast mogen drie vier- t/m zevenjarige veulenboekmerries en een stamboekmerrie in deze leeftijdscategorie naar de CK.

Bij de driejarige veulenboekmerries was Scodessa K (Hertog Jan x Nando) van fokker Egbert Kruiswijk de meest opvallende. De merrie werd vorig jaar reservekampioen op de NMK bij de tweejarigen. “Deze merrie wist mede door haar bewegingen op te vallen. Ze is een scherpe, tuigtypische merrie met veel ras en uitstraling. Ze was nu soms nog wel wat overijverig, ze moet nog leren omgaan met haar vlijt’, aldus Viggon van Beest, die samen met Bauke de Boer en Henk Lassche de jury vormde.

Register A

Naast de drie veulenboekmerries werden nog twee driejarigen voorgesteld. Een Register A-merrie werd in het stamboek opgenomen, een Register B-merrie kwam in Register A en kan, indien ze aan de sport- en PROK-eisen voldoet in het stamboek worden opgenomen.

Ruby Roos opvallendste bij vier- t/m zevenjarigen

Van de zes vier- t/m zevenjarige merries waren er vijf veulenboekmerries. Drie daarvan, dochters van Cizandro, Kordaat en Leffe Blond, mogen naar de CK. De andere twee werden in het stamboek opgenomen. Ook de stamboekmerrie, een dochter van Hertog Jan, is een ronde verder. Het meest opvallend was Ruby Roos (Cizandro x Vaandrager HBC, fokker Berry van der Genugten) van A.J.M. van Dongen-Bastiaansen. “Dit een rassige, jeugdige merrie met een heel aansprekende draf.”

Direct ster en voorlopig keur

Bij de oudere merries werd Larda (Hermanus x Manno, fokker A.J.G. Mulder) van H. Valk direct ster en voorlopig keur met de cijfers 75/80. “Deze merrie is een goed ontwikkelde, sterke merrie die met heel veel balans en blijheid draafde.”

80,5 punten voor Regina in Alternatieve IBOP

Drie van de vier merries die deelnamen aan de Alternatieve IBOP slaagden. NMK-merrie Regina (Lanto HBC x Wodka HBC, fokker J.G. Vriend) van Ancilla Bruggink kreeg de hoogste punten. Met Harrie van Middelaar op de kar kreeg ze 80,5 punten. Ruby Roos scoorde 79 punten en NMK-merrie Pearldessa (Dylano x Nando) van fokker Egbert Kruiswijk kwam tot 75 punten.

Bron: KWPN