SK tuigpaard Regio Noord: Icellie-dochter Nalony van Altrido wint algemeen kampioenschap

Op de stamboekkeuring tuigpaard Regio Noord in Harich, de eerste van de drie noordelijke SK's, werd de Icellie-dochter Nalony van Altrido (mv. Cizandro, fokker Fam. Doornbos) uitgeroepen tot algemeen kampioene. Alle zes aangeboden driejarige merries, mochten naar de CK.

Uit deze groep ontving Ostrona (Cizandro x Jonker, fokker G.W. Zuidema-van Dam) een uitnodiging voor het algemeen dagkampioenschap. Ook Nalony van Altrido werd uitgenodigd. Laatstgenoemde merrie werd uitgeroepen tot kampioen. “Deze rassige tuigtypische merrie heeft een heel hard fundament, maar ze zou iets meer ontwikkeld mogen zijn. In draf klom de merrie er echt in, waarbij ze veel front en actie liet zien. In de kampioenskeuring moest de merrie qua exterieur onder doen voor haar concurrenten, maar in beweging overtrof ze hen duidelijk.”

Oudere merries

Er verschenen vijf vier t/m zevenjarige veulenboekmerries in de baan, waarvan er drie een doorverwijzing naar de CK kregen. Ook werden er tweede premies uitgereikt en werd een merrie niet opgenomen in het stamboek. De enige gepresenteerde stamboekmerrie bleef stamboek en kon niet worden uitgenodigd voor de CK.

Register B

Er werden maar liefst drie Register B-merries beoordeeld. Van deze groep zijn er twee voor de CK uitgenodigd en alle drie zijn ze als Register A- en stamboekwaardig geregistreerd. Uit deze groep werd Oliva-Burga (Jannes W x Eebert) van fokker C.H. van Dijk uitgenodigd voor het kampioenschap.

Alternatieve IBOP

Voor de Alternatieve IBOP was een hoop animo op deze SK. Er werden namelijk zes merries gepresenteerd in tuig. Hiervan slaagden er vier voor hun eerste Alternatieve IBOP. Nikita (Icellie x Stuurboord, fokker J.R. Bosch) overtuigde met 83 punten. Zij werd vorig jaar op de CK in Noord kampioene bij de driejarigen. Mileva VDN (Image HBC x Unieko, fokker D. van den Noort) slaagde met 75,5 punten. Ook slaagde Nikita (Eebert x Delviro HBC, fokker G.M. Benschop) zij kreeg 75 punten. Als laatste slaagde Nidee (Indiana x Atleet, fokker Fam. Cazemier).

Bron: KWPN