Tijdschema afstammelingenkeuring tuigpaard bekend

KWPN
Pedigrees by HorseTelex
Tijdschema afstammelingenkeuring tuigpaard bekend featured image
Nicolei VB (v. Image HBC) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Donderdag 21 augustus worden er van twee KWPN-tuigpaardhengsten een aantal veulens beoordeeld in het kader van de afstammelingenkeuring. 

Door KWPN

Om 12.00 uur zal de commissie, bestaande uit Thomas van der Weiden en Bauke de Boer vanuit de hengstenkeuringscommissie en Viggon van Beest als inspecteur, een collectie van zes veulens van de KWPN-hengst Nicolei VB (Image HBC x Plain’s Back Magic) beoordelen bij Marcel van Bruggen, Weiweg 2A, 4064 CJ te Varik

Om 16.00 uur beoordeelt de commissie vervolgens een aanvullende collectie van drie veulens van de KWPN-hengst Latino (Dylano uit Freydessa keur van Vaandrager HBC) bij Hengstenhouderij Landzicht, Neerpolderseweg 73, 3381 JR te Giessenburg.

Tijdschema.

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like