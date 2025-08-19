Tijdschema afstammelingenkeuring tuigpaard bekend

Donderdag 21 augustus worden er van twee KWPN-tuigpaardhengsten een aantal veulens beoordeeld in het kader van de afstammelingenkeuring.

Om 12.00 uur zal de commissie, bestaande uit Thomas van der Weiden en Bauke de Boer vanuit de hengstenkeuringscommissie en Viggon van Beest als inspecteur, een collectie van zes veulens van de KWPN-hengst Nicolei VB (Image HBC x Plain’s Back Magic) beoordelen bij Marcel van Bruggen, Weiweg 2A, 4064 CJ te Varik

Om 16.00 uur beoordeelt de commissie vervolgens een aanvullende collectie van drie veulens van de KWPN-hengst Latino (Dylano uit Freydessa keur van Vaandrager HBC) bij Hengstenhouderij Landzicht, Neerpolderseweg 73, 3381 JR te Giessenburg.

Bron: KWPN