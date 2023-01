Tijdschema nakeuring tuigpaarden bekend

In totaal staan er drie driejarige tuigpaardhengsten en één vierjarige Hackneyhengst op de startlijst. De beoordeling op het straatje gaat op dinsdag 17 januari om 14.00 uur van start. Vervolgens zullen zich aan de hand presenteren in de baan.

Aanstaande dinsdag 17 januari vindt de nakeuring van de tuigpaardhengsten plaats in Ermelo. Het tijdschema staat nu online.

Welzijn

Bij paarden wordt onder het mom van mooier, vaak de tastharen rond de mond en ogen van het paard geschoren. Mooi laten prevaleren boven doelmatigheid, los van het feit dat het schadelijk of onschadelijk is, is in het kader van welzijn niet gewenst. Het scheren van de tastharen van een paard leidt tot een verlies aan zintuigelijk vermogen en kan een paard bijgevolg hinderen. Daarom is ter bevordering van het paardenwelzijn met ingang van het keuringsseizoen 2022 een verbod op scheren van tastharen en oren ingevoerd.

Verbod scheren tastharen en oren

Voor de hengstenselectie geldt dat hengsten waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn niet kunnen deelnemen aan de hengstenkeuringen en overige KWPN-evenementen en competities. 2022 was een overgangsjaar, maar met ingang van 1 januari 2023 worden de regels gehandhaafd en worden op deze wijze getoiletteerde paarden niét toegelaten tot de keuringsring.

Algemeen reglement

Tijdschema

Bron: KWPN