Tuigpaardhengst Macho naar Amerika

Op de KWPN Hengstenkeuring van vorig week was Macho (Indiana x Unieko) een van de favorieten in de Oregon Trofee. Met Robbie van Dijk aan de leidsels werd de zevenjarige hengst uiteindelijk tweede. Nu hebben eigenaren William Duffy en Erin Duffy bekend gemaakt dat zij hun hengst na dit dekseizoen naar Amerika halen.

Of de door J. Arends uit Garmerwolde gefokte hengst van eigenaren William en Erin Duffy dit seizoen veel in de sport te zien zal zijn is nog onduidelijk. Aan ‘Het Tuigpaard’ heeft William Duffy laten weten dat het wel het plan is om Macho op de Nationale Tuigpaardendag in de Manno Trofee te starten.

Bron: Horses.nl