Ulandra van Fokker van het Jaar Ruinemans grift zich op het netvlies

Na haar onuitwisbare indruk op de CK in Houten maakte de tweejarige zwarte Ulandra (Macho x Dylano) van de kersverse en totaal verraste Fokker van het Jaar 2026 Willem Ruinemans haar favorietenrol op de NTD in Lunteren waar. Ze liep er niet alleen ver uit qua ras en uitstraling – zwart, smalle bles en vier hoge witte benen – maar ook met betrekking tot haar exterieur – jeugd, met harmonie in het lijf – en beweging, continu van achteruit opwaarts met een goede lichaamshouding bewegend en terugkomend in het front. Daarnaast beschikt ze over een indrukwekkend interieur voor een tweejarige. Ze bleef steeds rustig en was in staat keer op keer te presteren zelfs aan het eind van de keuringsdag. Deze kampioene zal de geschiedenisboeken ingaan.

Ria Hekkert Door

Top drie veulens van Olympus HS, volle broer laat het afweten

Het Paard van het Jaar 2026 Olympus HS (v. Icellie) leverde voor de nationale keuring maar liefst zeven – waarvan er drie afwezig bleven – van de zestien geselecteerde veulens. Hij had daarmee zaterdag in Lunteren voldoende ijzers in het vuur om voor het vaderschap van de nationale kampioen te tekenen. Het enige gevaar vormde zijn volle broer Wildfire HM van Henk Minkema en Sander Hoogenberg, de kampioen van Tolbert, maar die liet het in de voorronde afweten waardoor hij een finaleplek misliep. Daarmee kreeg Olympus – in de sport acterend onder de naam Olympus JB – een schot voor open doel en tekende hij voor het vaderschap van de complete top drie.

Liezen ziet na Lendoline ook dochter Toline van ‘t Wiede kampioen worden

Van de achttien voorgeselecteerde driejarige tuigpaardmerries presenteerden zich er afgelopen zaterdag op de NTD in Lunteren zestien. Daarvan werden – zonder discussie – de beste zeven uitgenodigd voor de finale. Waar legde de jury, bestaande uit Viggon van Beest (voorzitter), Johan Holties en Etiënne Raeven de nadruk op? “De tweede presentatie in de finale heeft het ons niet makkelijker gemaakt. Ieder paard heeft zijn eigen kwaliteiten. Deze groep is aan elkaar gewaagd. In de besluitvorming hebben we meegenomen dat de merries, naast de beweging aan de hand, ook dienen te beschikken over een correct exterieur en fundament.” Met die openingszin van de voorzitter werd duidelijk dat de compleetste en best scorende merrie van de stamboekkeuring (85-85) de zwarte Toline van ‘t Wiede zou gaan winnen.

Topsportmerrie Jara laat dromen Nico Calis uitkomen

Het was na het Norgermarkt Concours al duidelijk: tuigpaardmerrie Jara was klaar voor de Nationale Tuigpaardendag. En ze wás er klaar voor! Iedereen die afgelopen zaterdag bij manege de Nieuwe Heuvel in Lunteren aanwezig was, zag dat Nico Calis sr. en Jara (v. Cizandro) een grote kans maakten om de Greet Bergstra bokaal te winnen, nadat de twaalfjarige bruine keur-sportmerrie ’s ochtends al kampioen werd bij de negenjarige en oudere merries in tuig.

Jara was in supervorm met haar opvallende front, sterke achterhand en ruime voorhand. In de Finale der Nationale bleef zij doorvechten tot het eind om haar rijder op de hoogste tree van het ereschavot te krijgen, waarmee Calis zijn ultieme droom uit zag komen. De merrie van Johan Kramer uit Abbekerk won daarmee de titel Topsportmerrie 2026.

Lees alles over de Nationale Tuigpaardendag in de extra dikke (32 pagina’s) Paardenkrant nr. 33.

Jara met Nico Calis Foto: Geert Bouius

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