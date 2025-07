Veertien merries op Tuigpaardkeuring Oost, tien naar CK

Op Manege De Nieuwe Heuvel in Lunteren vond onder goede publieke belangstelling de stamboekkeuring van Regio Tuigpaard Oost plaats. Er verschenen in totaal twaalf merries voor de jury alsmede twee merries die voor de tweede keer de alternatieve IBOP aflegden. Tien merries kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring, waarvan vier dochters van Macho.

De jury werd gevormd door inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest, Berend Huisman en Henk Lassche die de driejarige veulenboekmerries van een toelichting voorzagen. Er kwamen elf driejarige veulenboekmerries voor de jury. Tien werden in het stamboek ingeschreven, acht werden er uitgenodigd voor de CK die op 23 juli ook in Lunteren plaats vindt.

Vier keer Macho

Het achttal doorverwezen merries zijn vier dochters van Macho, één van Dylano, één van Hertog Jan, één van Cizandro en een dochter van Icellie. Van één merrie werd de beoordeling gestaakt. De enige Reg. B. merrie, een driejarige dochter van Kanjer, ging van. Reg. B naar Reg. A, werd stamboekwaardig bevonden en werd uitgenodigd voor de CK. Om in het stamboek te worden opgenomen en eventueel voor ster of een hoger predicaat in aanmerking te komen moet de merrie nog wel eerst voldoen aan de sporteis.

Door naar de CK mag ook de enige aangeboden vierjarige stamboekmerrie, een dochter van Innovatief.

Wisselende kwaliteit

Viggon van Beest licht toe dat de kwaliteit van de merries wisselend was te noemen zowel qua exterieur als qua beweging. Viggon: “We moesten ook nog aleens een bemerking maken op de bovenlijn die sterker aangesloten of mooier bespierd mocht zijn. En zoals we ook op eerdere stamboekkeuringen vermeld hebben hopen wij dat enkele van deze doorverwezen merries zich op de CK nog wat overtuigender laten zien.”

De meest opvallende merrie vandaag was Scarlett van de Koerberg (Macho uit Nicolette ster van Fantijn) van fokkker F. Haak-Boot uit Epe. Viggon. “Deze merrie is een goed ontwikkelde tuigtypische merrie met sterke verbindingen en ze beschikt over een sterke manier van bewegen met takt en balans.”

Een van de twee

Van de twee merries die opgingen voor hun IBOP slaagde er één. Dat was Ruby Roos (stb. van Cizandro uit Edelroos elite pref sport van Vaandrager HBC) waarvan Berry van der Genugten de fokker en eigenaar is en de rijder was. Zij scoorde 76,5 punten. Zij heeft een uitnodiging voor CK Houten op zak en dus ook een voldoende IBOP predicaat.

Bron: KWPN