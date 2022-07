Vier keurmerries bij LK tuigpaard Tolbert

Juryleden Johan Holties, Joop van Wessel en Inspecteur Viggon van Beest beoordeelden de merries op de LK in Tolbert. De tuigpaard Regio Noord had de keuring goed georganiseerd en er was veel deelname bij de 3-jarigen. De jury omschreef de keuring als volgt: “Er was een duidelijk boveneind, een grote middengroep waarbij enkele paarden het voordeel van de twijfel kregen en een duidelijk ondereind.”

Voor de algemene kampioenskeuring werden drie paarden uitgenodigd. Als derde werd geplaatst Odyrose M (Roy M uit Fenderose ster) de geregistreerde is de HBC stal te Boyl. J.H. Mittendorf fokte deze zwarte. Viggon van Beest omschreef de merrie als volgt: “Deze merrie stamt af van de te vroeg overleden Roy M. Zij staat zeer goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede halsrichting en kan goed stappen. In de bovenlijn zou ze wat gespierder mogen zijn, wel heeft ze een heel hard fundament. Tijdens de presentatie ’s morgens presenteerde ze zich met een heel fraai tuigtypisch beeld, helaas zwakte ze tijdens het algemeen kampioenschap wat af.”

Dicht bij elkaar

De andere twee merries zaten zo dicht bij elkaar dat er nog een ronde gedraafd moest worden. Als tweede werd geplaatst Oreda (Icellie uit Gareda ster v. Larix) de f/g is J. van der Velde uit Siegerswoude. “Het is een royaal ontwikkelde en imponerende tuigtypische merrie die met veel techniek en actie loopt.” De kampioen Oderose MU (Cizandro uit Benderose M keur, pref uit Udo) van f/g M. Uineken uit Dalen werd omschreven als een hele complete tuigtypische merrie, met veel expressie en uitstraling. Ook zij laat veel techniek zien in haar tuigtypische bewegingen. Van Beest lichtte de keuze als volgt toe: “We hebben voor deze plaatsing gekozen, omdat de kampioen toch meer jeugd uitstraalt.”

Vier keurmerries rijker

Er werden vijf stermerries voorgesteld in de Alternatieve IBOP, vier slaagden hiervan voor de tweede keer en konden keur worden verklaard. Ook vandaag werden de IBOP paarden weer keurig voorgesteld. De hoogste score was er voor Nikita (Icellie uit Juliea stb v. Stuurboord) f/g J.R. Bosch uit Hellendoorn, tijdens haar eerste IBOP sprak zij al rondom aan. Deze tuigtypische temperamentvolle merrie met veel go, wist nu nog een punt hoger te scoren. Voor front, actie voorbeen, gebruik achterbeen, looplust en algeheel beeld kreeg zij een 8,5. Voor de lichaamshouding en het zweefmoment een 8, waardoor het totaal op 84 uitkomt.

Bron: KWPN