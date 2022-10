Vier tuigpaardhengsten op stal voor Verrichtingsonderzoek

Maandagmiddag werden de tuigpaardhengsten gepresenteerd bij de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek. Vier tuigpaardhengsten kregen groen licht en mogen starten aan hun onderzoek. Het eindexamen vindt plaats op zaterdag 29 oktober.

Op 15 en 26 september werden de hengsten al voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie tijdens het voorrijden in tuig. Ook vandaag werden de hengsten in tuig gepresenteerd door hun eigen rijder volgens onderstaand protocol in de Willem-Alexanderhal in Ermelo. Vier hengsten zijn trainbaar gebleken en veterinair akkoord bevonden tijdens de klinische keuring en hebben daarmee groen licht ontvangen voor het verrichtingsonderzoek.

Aangeleverd



De hengsten Sallandt’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal uit Sallandt’s Gillyflower van Plain’s Liberator, fokker J.T.M. Brinkhuis uit Markelo), Olympus HM (Icellie uit Indalina elite IBOP-tuig PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen), Oscar-T (Icellie uit Helga ster van Cizandro, fokker H.H.J. Tonnaer uit Ysselsteyn, fokker gebr. Van Manen uit Ede en JH. Thijs uit Heeze) en Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen) hebben een stal kunnen betrekken op het KWPN-centrum in Ermelo.

Teruggetrokken en opnieuw aangeboden



In overleg met de geregistreerde is besloten om de hengst Nibali (Icellie uit Dirose elite pref IBOP-tuig PROK van Unieko, fokker L. Postma-De Haan uit Kollumerpomp) terug te trekken uit het onderzoek. Onana (Idol uit Ellis keur sport-tuig van Unieko, f/g M. de Groot uit Giessenburg en A.J. Wouters uit Casteren) kon vandaag na het veterinair onderzoek nog geen stal betrekken, maar kan volgende week maandag opnieuw worden aangeboden.

Protocol aanlevering

Bron: KWPN