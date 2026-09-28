Vier tuigpaardhengsten starten traject op KWPN-centrum

Vanmiddag vond op het KWPN-centrum in Ermelo de derde beoordeling in tuig plaats, evenals de aanlevering van de vandaag aangewezen tuigpaardhengsten. Zes hengsten werden voorgereden, van wie er vier (Tironno, Thomas FS, Techno Apple MJDB en Traveler) een stal mochten betrekken op het centrum.

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Op 8 september was de eerste voorrijddag van de aangewezen hengsten en de herkansing in tuig waaraan in totaal 13 hengsten deelnamen. Zeven daarvan kwamen op de tweede voorrijddag op 17 september voor de jury. Zes daarvan verschenen er vandaag voor de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Thomas van der Weiden (voorzitter), Bauke de Boer en Jan Cees van der Endt waarbij inspecteur Viggon van Beest de introductie deed en de procedure in de baan van de hengsten begeleidde. Daarvan staan er nu vier driejarigen op stal en gaan deelnemen aan het zo’n 28 dagen durend onderzoek.

‘We hebben alle momenten meegenomen‘

Na elke presentatie maakte Thomas van der Weiden de uitslag bekend en gaf daarbij een kleine toelichting. Als eerste kwam Tironno (Magnifiek x Cizandro), f. M. en J.J.C. de Man, ger. Haarsma Landbouwbedrijf met rijder Richard Hofstra in de baan. Deze hengst mocht een stal betrekken na eerst een veterinaire check zoals voor alle vier gold. “We hebben bij de hengsten alle momenten meegenomen. Wat betreft Tironno, deze hengst moet nog meer naar boven gaan lopen en meer lichaamsgebruik gaan tonen.”

Daarna kwam Thomas FS (Norbert FS x Manno), f. Brian Franken, ger. en rijder Freek Saris in de zandbaan. “Deze hengst liet een nette verrichting zien en is goed trainbaar. Hij zou nog iets meer mogen rijzen.”

Ook mocht Traveler (Macho x Eebert), f. Piet van der Velden, ger. William Duffy, die voorgereden werd door Robbie van Dijk, op stal worden gezet. “Deze hengst liet ook een nette verrichting zien, maar moet wat meer front gaan maken.”

De vierde die mocht blijven is Techno Apple MJDB (Norking Apple x Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer. Techno Apple MJDB werd gepresenteerd door Harry van Middelaar. “Deze bij herkansing aangewezen hengst heeft zich goed door ontwikkeld qua type met een mooi voorbeengebruik waarbij hij meer front mocht maken en voor nu voldoende achterbeen toonde om te kunnen instromen.”

Twee hengsten niet door

Voor twee hengsten zat er geen aanlevering in. Dat waren de bij herkansing aangewezen vierjarige Spirit (Hertog Jan x Waldemar) die over een mooi front en een goed voorbeengebruik beschikt. Het gebruik van het achterbeen en zijn regelmaat stonden aanlevering nu echter in de weg, aldus de toelichting van Van der Weiden. Hij is doorverwezen naar volgend jaar.

De bij de herkansing aangewezen driejarige Tornado K (Heliotroop x Ditisem) zou voor nu meer moeten overtuigen in achterbeengebruik en souplesse en werd eveneens doorverwezen naar volgend jaar.

Zaterdag 10 oktober, aanvang 14.00 uur, is de tussenbeoordeling en zaterdag 24 oktober, aanvang 13.00 uur, is de eindpresentatie. Op deze dag is er ook de najaars-IBOP.

Bron: KWPN