Vier tuigpaardveulens via Terschuur naar Nationale Veulenkeuring

Het veulenaantal op de Veulenkeuring Terschuur overtrof de hoeveelheid van voorgaande jaren. Vier tuigpaardveulens verdienden met hun trotse optreden een ticket voor de Nationale Veulenkeuring. Aan de leiding ging Valerio W (Olympus HS x Manno) van familie Van Wessel.

Voor de beoordeling van de tuigpaardveulens stonden als juryleden in de baan: Johan Holties, Henk Prins en Henk Lassche. De laatste lichtte de veulens toe: “We konden uit vier groepen fijn selecteren. Voor de finale kwamen zes hengstveulens en even zoveel merrrieveulens in de baan. De kampioen Valerio W is een goed ontwikkeld hengstveulen, met een goede schoft- en schouderpartij en een mooie kap erop. Hij liep steeds bergop, toonde een goed voorbeen en een sterk gebruik van het achterbeen.”

Valerio W is een Olympus HS en komt uit de kampioensmerrie Funita (elite ibop(tuig) sport (tuig) prok v. Manno). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij familie Van Wessel uit Zwartebroek. Weer een bijzonder succes voor deze familie die vorig jaar de nummer 1 in de springrichting had. Overigens zijn in de richting springen van dezelfde fokker twee veulens geselecteerd voor de NVK en voor de richting dressuur ook één veulen.

Reservetitel voor Voilane

De reservekampioen in dit selecte gezelschap gaf niet zoveel toe op de nummer 1. Henk omschreef haar als: “Tuigtypisch met een mooie halsvorm en een aansprekend hoofd. Als ze gaat bewegen, lijkt ze op te stijgen. Rondom een heel mooi veulen.” Deze Voilane van fokker/geregistreerde J. van Middendorp heeft net als de kampioen Olympus HS als vader, de moeder is de voormalig kampioensmerrie Gelane (elite ibop(tuig) prok v. Cizandro). In de moederlien zijn we succesvolle concourspaarden alsmede enkele internationale menpaarden.

Heel tuigtypisch

De derde plaats was voor Vylie, een dochter van Icellie uit stermerrie Kylie (v. Unieko) van fokker geregistreerde H.B. Spronk uit Noordeinde. Henk: “Ten opzichte van haar voorgangers iets arm bespierd, maar wel een heel tuigtypisch en aansprekend veulen met veel uitstraling. Ze liet veel ruimte in beweging zien en een mooi gebruik van haar voorbeen.

Hekkensluiter

Hekkensluiter van de NVK-gangers was de als vierde geëindigde Venturo MVA, een zoon van Magnifiek uit stermerrie Kroonjuweel (v. Emilano). Hij is gefokt bij H. Kruidhof in Rouveen en staat geregistreerd bij M. van Assen in Noordwolde. “Een luxe en ruim voldoende ontwikkeld hengstveulen met sterke verbindingen. In beweging maakt hij zich mooi. Toont daarin een mooie houding, veel souplesse en balans”’ zo besluit Henk. Ook in deze moederlijn zien we naast goede concourspaarden ook enkele internationale menpaarden.

Pronkende Fantijn-dochter Kiana nu definitief keur

In Terschuur legde de tienjarige Kiana (Fantijn uit Hiandra ster van Uromast, f. Jozef van Assche uit Moens-België) voor de tweede keer haar alternatieve IBOP af. Twee dagen geleden scoorde ze in Vledder 80,5 punten, nu werden het er 80. Front werd een 9, daarnaast werd het éénmaal een 8,5, drie maal een 8, een 7,5 en een 7. Ze is nog niet zolang van Leendert Veerman die haar ook presenteerde. Hij brengt de merrie tevens uit op de concoursen. Via het oude systeem werd ze als driejarige in België ster met de cijfers 74-78-76. Ze kon vandaag derhalve keur worden zonder eerst weer op te moeten voor het voorlopig keurschap.

“Ze is heel duidelijk een tuigpaard”, zo licht jurylid Henk Lassche toe bij het bekend maken van de cijfers. Kiana is een heel attente merrie met een prachtig en heel compleet front waarbij haar attente orenspel het plaatje afmaakt. Ze beschikt over een goed grijpend voorbeen en ze lijkt het zelf prachtig te vinden zich te mogen presenteren.

