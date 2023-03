Zaterdag 1 april Twentse Tuigpaardendag Ambt Delden

Nadat een aantal jaren geen Twentse Tuigpaardendag kon worden georganiseerd, is de organisatie blij dat dit jaar het evenement weer kan doorgaan. Op zaterdag 1 april zullen er diverse rubrieken van de aangespannen paarden worden verreden op paardensportcentrum De Hoffmeijer in Ambt Delden.

Vanaf 15.00 uur zullen de tuigpaarden, de Hackney’s en de Friese tuigpaarden in de verschillende rubrieken te bewonderen zijn.

Nieuwelingen

Met name de rubrieken voor de nieuwelingen bij de tuigpaarden en Hackney’s staan altijd heel erg in de belangstelling. Aan het eind van de dag wordt de winnaar gehuldigd en wordt geëerd met het Twentse volkslied wat altijd bijzonder indrukwekkend is.

Gebruikelijke rubrieken

Daarnaast zijn er voor de drie rassen met de reeds ervaren paarden ook de gebruikelijk verreden rubrieken , zoals de limietklassen, de open klasse, tuigpaarden en hackney’s gereden door dames, de tweespannen en tuigpaarden onder zadel.

Aangespannen en aan de hand

Voor de fokkers komen de KWPN-tuigpaard, Hackney en Gelderse hengsten zowel aangespannen als ook aan de hand in de baan. Hiervoor zijn een groot aantal grootheden aangemeld.

Trekpaarden

Natuurlijk zijn de trekpaarden uit de regio ook in een tweetal rubrieken te bekijken. In Twente zijn ze nog altijd populair en strijden voor de dresseerkar om de hoogste eer en zullen ook een mooie show brengen. Als show komen de Haflingers ook in de baan; zowel aan de hand als onder het zadel.

Ook zijn er nog andere paardenrassen in de baan te bewonderen.

Paardensportcentrum De Hoffmeijer

Hoffmeijerweg 10

Ambt Delden