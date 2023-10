Zaterdag eindpresentatie tuigpaardhengst Latino

Aanstaande zaterdag 21 oktober vindt het eindexamen van de tuigpaardhengst Latino (Dylano x Vaandrager) plaats. In het circa 28 dagen durende verrichtingsonderzoek is alleen de door E. Kruiswijk gefokte hengst van Black Horses B.V. en Hengstenhouderij Landzicht nog in de race voor goedkeuring.