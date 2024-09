Zeven tuigpaardhengsten aangewezen voor verrichtingsonderzoek

Vanmiddag werden zeven van de negen op de startlijst staande KWPN-tuigpaardhengsten voorgereden op deze derde voorrijdag, tevens de aanleverdag, die vanwege het weer plaats vond in de Willem-Alexander Hal. Alle hengsten kregen zowel van de hengstenkeuringscommissie als van de veterinair groen licht en konden een stal betrekken op het centrum.

Deze derde presentatie, waarbij de hengsten volgens protocol werden voorgereden, was ook een selectiemoment mede op trainbaarheid. De hengstenkeuringscommissie, bestaande uit voorzitter Wim Versteeg, Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en inspecteur Viggon van Beest maakte bij monde van Wim Versteeg direct na elke aangespannen presentatie hun bevindingen bekend. Zij verwezen alle hengsten (vier driejarigen, twee vierjarigen en een zesjarige) door naar het het veterinaire onderzoek dat aansluitend plaats vond. Ook daar kregen alle hengsten groen licht.

Aangeleverd

Aangewezen voor het verrichtingsonderzoek zijn:

Cat.nr. 701- Pavarotti (Bocellie x Manno, f. A.G. van Ooyen, Koekange), ger. Leendert Veerman uit Wittelte.

Cat.nr. 704 – Ravensgoed W (Dylano x Eebert, f. Joop van Wessel, Zwartebroek), ger. Stal van Vliet en B.C. van Rijswijk, IJsselstein en Coen van Wely, Ontario.

Cat.nr. 706 – Rebel MJDB (Lanto HBC x Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer, Wanneperveen.

Cat.nr. 710 – Relatief (Idol x Unieko), f/g. Erik Daniëls en Sander Daniëls, Wageningen.

Cat.nr. 717 – Rocellie ((Bocellie x Cizandro, f. Arie van Wijhe, ’t Harde), ger. Gebr. van Manen, Ede.

Cat.nr. 731 – Nicolei VB (Image HBC x Plain’s Black Magic), f/g. Marcel van Bruggen, Varik – medeger. Egbert Schep Tull en ’t Waal.

Cat.nr. 732 – Pietertje VB (Eebert x Kowalski), f/g. Marcel van Bruggen.

In overleg met de geregistreerde(n) waren cat.nr. 705 – Realist van Altrido (Innovatief x Cizandro) en cat.727 – Ruwaldo (Atleet x Cizandro) doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek.

Planning

Trainingsleider is Demi van Nispen. Afhankelijk van het aantal aanwezige hengsten zal zij worden geassisteerd door een tweede rijder, te weten Gijs Rozendaal. Het tussenexamen vindt plaats op zaterdag 12 oktober om 14.00 uur. Het eindexamen is op zaterdag 26 oktober om 13.00 uur in Ermelo. Tevens vindt op deze dag ook de najaars-IBOP plaats.

