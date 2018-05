Tuigpaard-hengst Colonist keert terug naar huis

In 2013 werd de bruine Vulcano-zoon Colonist ( uit Velony II ster v.Patijn x Renovo), die als vierjarige werd ingeschreven in het stamboek met onder andere een 9 voor de actie van het voorbeen, naar Amerika geëxporteerd. De hengst komt uit de moederlijn van Topsportmerrie Gelony en de KWPN-hengsten Ganges en Patijn. Colonist heeft de fokkerij in Amerika goed gediend en heeft op diverse shows veel reclame gemaakt voor het Nederlandse tuigpaard.

Goede indruk

De eigenaren, de familie Zehr van de Dutch Central Stables in Indiana, besloten de hengst te verkopen aan Klaas Buist en Youri Otten en daarmee komt de hengst, die ook in Nederland in de fokkerij successen heeft geboekt, terug naar Nederland. Buist: “Ik ben altijd gek geweest van Colonist zelf en zijn nafok en ik ken hem van veulen af aan. Hij heeft in de eerste twee seizoenen dat hij in Nederland heeft gedekt een zeer goede indruk achtergelaten. Twee goedgekeurde hengsten en diverse zeer goede sportpaarden. Daarna heeft hij in Amerika ook zijn stempel weten te drukken, waaronder diverse keuringskampioenes; algemeen kampioen Roxanne ( 81 punten IBOP), de beste tweejarige Katruus, en volle zus Jatruus werd vier jaar geleden veulenkampioen en de gelincenste hengst Holland. Hij was zelf in 2014 algemeen kampioen van Amerika in tuig. Wij vinden dat hij nog een zeer goede aanvulling kan zijn voor de Nederlandse fokkerij. Zijn nakomelingen, beschikken over veel ras, maat en formaat.”

Geboortestal

In 2016 nam Klaas Buist met zijn partner Anita Alkema de locatie van Wim Cazemier en Marjan Cazemier-Jager in Nuis over toen zij naar Amerika verhuisden, en begonnen daar Stal 83. Bijzonder is het dus dat Colonist zijn geboortestal zal betrekken, waar zijn goedgekeurde zoon Indiana eveneens zijn thuis heeft. Naast hengstenkeuringskampioen Indiana werd ook de Colonist-zoon Heliotroop VDM goedgekeurd voor de dekdienst en Iowa was in 2016 derde in de kampioenskeuring van de hengstenkeuring. Ook zoon Hielke werd indertijd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Andere bekende nakomelingen van Colonist zijn onder andere de elite IBOP-merrie Higurante (mv.Marvel) die 80 punten scoorde tijdens de IBOP en de elite IBOP-merrie Hillydessa (mv.Nando), die onder andere kampioen van de CK West was en zich in de sport ook weet te bewijzen. Icoon, die afgelopen zondag kampioen onder het zadel in Roden met Manon Veerman, stamt eveneens af van Colonist.

Colonist komt aanstaande donderdag weer op Nederlandse bodem.

Bron: KWPN