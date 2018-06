Tuigpaardeninspecteur Viggon van Beest: ‘Kwaliteit opvallend goed’

Regio Oost had gisteren haar tweede en laatste tuigpaardenkeuring in Hulshorst. De kwaliteit loog er niet om, de jury kreeg tien driejarige merries te beoordelen en ze kregen allemaal een ticket voor de Centrale Keuring. Inspecteur merrieselectie Viggon van Beest: “De kwaliteit was opvallend goed!”