Tuigpaardhengst Fabuleus gecastreerd

Eigenaar John Donck heeft de KWPN-goedgekeurde Fabuleus (Unieko x Marvel) laten castreren. De achtjarige voshengst betrok vorig jaar een stal bij de concoursrijder uit Doornspijk. De hengst werd weinig gebruikt voor de fokkers en daarop nam Donck het besluit om Fabuleus te ruinen. Zijn vrouw Ada gaat de Unieko-zoon uitbrengen in de damesklasse en de dressuursport en Donck zelf start hem in de limietklasse.

“Fabuleus hebben we voor de fokkerij, maar het is zonde om hem het gehele jaar op stal te houden als er in de fokkerij weinig gebruik van wordt gemaakt”, vertelt Donck. In het vervolg ligt de focus daarmee volledig op de sport.

Fokkerij

De ruin werd geboren in de stallen van tuigpaardfokker Gerrie Hermanussen en in 2015 op de grond van zijn getoonde veulens gehandhaafd voor de fokkerij. Zijn oudste kinderen zijn dit jaar drie jaar oud geworden. Diepvriessperma van Fabuleus is nog beschikbaar via de Gebroeders van Manen.

