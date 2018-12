Tussenklassement hengstencompetitie opgemaakt

Afgelopen dinsdagavond vond de tweede voorselectie van de Blom Hengstencompetitie Springen plaats in Ermelo en gisteren lieten ook de dressuurhengsten zich zien in de baan tijdens de tweede voorselectie van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. Het tussenklassement van deze hengstencompetities is opgemaakt en aan de koplopers nu de taak om hun positie te verdedigen tijdens de derde voorselectie in Zuidbroek op vrijdag 28 december.

In de klasse L van de Blom Hengstencompetitie Springen staan acht hengsten op nul strafpunten. Onder hen de hengsten Jenkins (Charisma uit Aurante DD ster pref van Cantos, fokker C.G. Vernooy uit Zoelen), Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier uit St Come Du Mont), Jumper Verdi (Verdi uit Votti Lottie ster pref prest PROK van Fuego Du Prelet, fokker A.A.F.M. Weernink uit Borculo), Jay Star (Big Star uit Earl Grey elite pref IBOP-spr sport PROK van Cardento, fokker A.C. van der Peijl uit Oene). Ook Johnnie Walker VDL (Zapatero VDL uit Elia elite EPTM-spr D-OC van Mermus R, fokker H.G.J. Kroeze uit Denekamp), Jubel ES (Harley VDL uit Maxime O stb keur prest van Lauriston, fokker E. Schep uit Tull en ’t Waal), Justice HL (Harley VDL uit Noblesse Oblige elite pref prest PROK van Epilot, fokker C.H. Dolstra uit Noordwolde) en de AES goedgekeurde hengst Caretinograaf (v.Caretino Gold) behoren bij die acht.

Tussenstand klasse M en Z/ZZ

De KWPN-goedgekeurde hengsten die er momenteel het beste voor staan in het tussenklassement van de klasse M zijn Inaico VDL (Indoctro uit Beach Quella van Baloubet Du Rouet, fokker J. Aegten uit Bocholt), die de eerste voorselectie onder Alex Gill liep en de tweede voorselectie met Jur Vrieling, en de winnaar van de Blom Hengstencompetitie Springen 2018 klasse L Ipsthar (Denzel van ‘t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer, fokker J. Moerings uit Oud Gastel) met Bas Moerings. Ingar VDE (v.Cardento), NRPS en AES goedgekeurd, met Doron Kuipers staat bovenaan in het tussenklassement, maar aangezien dit geen KWPN-goedgekeurde hengst is, neemt deze hengst geen deel aan de finale tijdens de KWPN Stallion Show. In de klasse Z/ZZ heeft Steven Veldhuis de hengst Haynes GH (Carambole uit Stakkonita Z van Stakkato, fokkers J.W. Greve en A.C. Hoogendoorn uit Haaksbergen) naar een eerste plaats in het tussenklassement gereden.

Jameson RS2 aan kop

Bij de dressuurpaarden zijn de koplopers van iedere klasse gelijk gebleven aan de uitslag van de eerste competitiewedstrijd. In de klasse L van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur staat Marieke van der Putten met Jameson RS2 (Blue Hors Zack uit Atilinda M keur pref IBOP-dres sport-dres van Negro, fokker Stal 104 BV uit Wijdewormer) bovenaan in het tussenklassement, gevolgd door Just Wimphof (De Niro uit Rastede elite IBOP-dres sport-dres PROK van Riccione, fokker C. Rienks-Kramer uit Westerlo) met Renate van Uytert-van Vliet.

Tussenstand klasse M en Z/ZZ-L

Bart Veeze heeft Imposantos (Wynton uit Zarina elite IBOP-dres PROK van Krack C, fokker W. Wijnen uit Berlicum NB) naar een koppositie in de klasse M weten te rijden en Dinja van Liere heeft de eerste en tweede plaats in de Klasse Z/ZZ-L ingenomen met de hengsten Hermès (Easy Game uit Bukkie keur pref EPTM-dres van Flemmingh, fokker G. Gijsbers uit Loosbroek) en Geniaal (Vivaldi uit Wocky elite IBOP-dres PROK D-OC van Biotop, fokker Familie Traa uit Maren-Kessel).

Bekijk hier de volledige tussenstanden.

Bron: KWPN/Horses.nl