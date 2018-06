Twee keer 80 punten voor draf op thuiskeuring Brabant

De inspecteurs bezochten verschillende fokkers en stallen, waar in totaal veertien merries beoordeeld konden worden. Tien van hen kregen 70 punten of hoger voor het exterieur en voor zes merries leverde de thuiskeuring gelijk het sterpredicaat op.

In de springrichting betrof dat de negenjarige Pierrot-dochter Emmarinda (uit Amalia van Garanco) van fokker J. Brands uit Berghem, die 70 punten voor het exterieur behaalde. “Deze merrie is geklasseerd in het 1.30m en is een nette, correct gemodelleerde merrie. Op het straatje liet ze een goede stap en een nette draf zien”, aldus Kootstra.

Halfzus van Helios VDT

De hoogste exterieurpunten bij de springmerries waren er voor de vierjarige Montender-dochter Joanne van Menzel (uit Rosalinda F.S. elite pref prest PROK van Ahorn) van fokker J. van den Tillaart-Kluytmans uit Nistelrode. “Dit is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Helios VDT en het 1.50m-springpaard Valerie F.S.. Het is een hele aansprekende merrie met een mooie voorhand, goede croupe, hard fundament en fijne manier van bewegen op het straatje.”

80 voor draf

Van de acht beoordeelde dressuurmerries kregen er zes minimaal 70 punten voor het exterieur en bij vijf van hen leverde het, dankzij het sportpredicaat, de sterverklaring op. Onder hen met 75 punten de Jazz-dochter Ashley Hill Satt (uit Dulderin van Hill Hawk, fokker A. Sattler uit Beilen) van C.H.G. en L.G.M. Hoogers-Legeland uit Eersel en Santano-dochter First-Diamond (uit Andora PROK van Welt Hit II, fokker Vimo BV uit Schaijk) van S.A.G.M. Janssen Steenberg uit Vierlingsbeek). “De Z2-geklasseerde Jazz-dochter is een hele mooie, langgelijnde merrie met veel front. Op het straatje liet ze een hele mooie techniek in het draven zien, waarvoor we haar 80 punten hebben gegeven. Datzelfde cijfer konden we ook kwijt voor de draf van de Santano-dochter. Deze aansprekende merrie heeft een mooi front, en eveneens een goede manier van draven. Ze heeft een mooie voorbeentechniek en komt in het achterbeen goed tot dragen. Ook zij is Z2-geklasseerd. Beide merries konden voor een nog hoger cijfer voor het exterieur iets correcter zijn in het fundament”, aldus Hoefs.

Ook ster

Met 70 punten voor het exterieur werden de zesjarige Halo Bellie sport-dres (Lord Leatherdale uit Ubellie elite sport-dres d-oc van Negro) van fokker J. Slegers uit Lieshout en de ZZ-Licht geklasseerde Hawaii SDB (Lord of Loxley uit Delphi van Zizi Top, fokker I. Vissers uit Odiliapeel) van Margo Timmermans ster. Evenals de negenjarige Westenwind-dochter Evitamora (uit Pamora ster van Aktion) van fokker Tielemans uit Sint-Oedenrode.

Bron: KWPN