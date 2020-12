Twee kroonmerries op laatste IBOP van het jaar

In Warga werd donderdag de laatste IBOP van dit jaar gehouden. Twee merries kregen promotie naar Kroon: Amelie (Thorben 466 x Heinse 354) van Esther Russchen uit Wijnjewoude en Ytsje fan it jaachpaad (Bartele 472 x Folkert 353) van Marten Wiersma uit Ee.

Harmina Holwerda reed Amelie in de rijproef naar 78,5 punten wat haar het predicaat AA opleverde. Voor de meeste onderdelen scoorde Amelie een 7, voor impuls en houding & balans kreeg de Kroonmerrie een 7,5.

Ytsje fan it jaachpaad definitief Kroon

De vijfjarige Ytsje kreeg in september 2018 al Voorlopig Kroon toebedeeld. Dat kon ze omzetten naar definitief Kroon na een fraai gereden menproef met Jelmer Chardon. De Kroonmerrie kreeg 81,5 punten, met een 8 voor draf en een 8 voor impuls.

Dagtopper

De dagtopper was de tienjarige Hitske fan ‘e Wigêri (Jisse 433 x Rypke 32) van de familie van der Veer-Flapper uit Tijnje. Hitske – halfzuster van Haitse 425 en Wylster 463 – behaalde in haar rijproef met Rianne Kooistra 82 punten met een 8,5 op draf, een 8 voor schakelen en een 8 voor impuls. ‘Een fijne draf met heel veel schwung’, aldus de jury die Hitske AAA en drie punten meer gaf dan eind november toen ze ook een IBOP rijproef aflegde.

Menproef

In de rijproef haalde Wybrichje fan Jirnsum (Tsjalle 454 x Jasper 366) van J.F. v/d Werff uit Wartena 81,5 punten. Voor de stap kreeg ze een 7, alle andere onderdelen waren goed voor een 7,5. In de menproef haalde Zara H (Hette 481 x Wikke 404) van Jordy van Middendorp 77,5 punten.

Rij- en tuigproef Ytse fan Wylgster Pragt

Voor Ytse fan Wylgster Pragt (Wybren 464 x Jasper 366) van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder was er een dubbel optreden. In de rijproef haalde hij 75,5 punten binnen. In de tuigproef 78 punten. Ook Amra van de Troostwijk (Hette 481 x Tsjalle 454) van H. van Lieshout deed een tuigproef en haalde 78,5 punten, met een 8 voor impuls. Een halve punt meer dan een eerder getuigde IBOP.

Bron Phryso