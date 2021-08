Twee merries gehuldigd als NRPS-Boegbeeld

Nadat in maart de NRPS-ponyhengst Kanshebber was gehuldigd als NRPS-Boegbeeld vanwege zijn enorme invloed in de fokkerij en internationale ponysport, is deze eretitel nu ook toegekend aan twee merries. De stammoeders Carina keur, preferent, prestatie-sport&fok en Oronia keur, preferent, prestatie-sport hebben het NRPS meerdere generaties excellente fok- en sportpony’s gebracht, en uit beide merries is ook een rijpaardlijn opgebouwd van internationale allure.

Op de Nationale keuring van het NRPS werden deze – inmiddels overleden – merries gehuldigd via vertegenwoordigers van hun respectievelijke fokkers J. Bergs en J. Blankenvoorde, en de huidige fokkers en eigenaren van succesvolle nafok. Voor Carina de familie Van den Bosch en Harry Melis, en voor Oronia André Veldmate en zijn gezin. Aanwezig om Carina zelf te vertegenwoordigen, waren de EK-pony Don Davino Horsepoint, de goedgekeurde hengst Davinci du Bois, en de 3-jarige hengst Cyrano. Voor Oronia stelde Wikipedia du Vi zich voor onder het zadel van Emma Veldmate.

Oronia

Oronia (v. Kebir II ox, m. Mirjam) werd geboren in 1973. Zij was destijds de eerste preferente merrie van het in 1981 opgerichte NRPS. Fokker is Johan Blankenvoorde uit Luttenberg. Van 1976 tot 1986 fokte eigenaar Johan Verschoor uit Nijverdal er acht veulens mee: de belangrijkste zijn de volle zussen Monique keur, preferent, prestatie sport&fok (1979) en Naronie keur (1977) met als vader Apollo (v. Ismaël ox).

Met name Monique heeft het NRPS een rijke erfenis nagelaten. Belangrijke dochters van Monique zijn Mubara, Manuque, EK-pony Montignac du Vi en Milan du Vi. Naast talloze goede, zeer succesvolle (inter)nationale sportpony’s en goedgekeurde hengsten (springen en eventing) is door de familie Veldmate via Monique’s dochter Manuque ook een indrukwekkende rijpaardlijn opgezet, waaruit al diverse internationale spring- en eventingpaarden zijn voortgekomen. Zo is Baroque du Vi (2000, v. Bachelor NH) naar Engeland verkocht en van 2009 tot 2015 uitgebracht tot op driesterren niveau eventing. En het internationale springpaard Chaplin du Vi (v. Chellsini Z): in 2019 was Chaplin kampioen van de 5-jarigen en afgelopen jaar is hij uitgekomen in het 1.35 m met Aydan Killeen (Ierland). Er wordt nog volop gefokt met merries uit deze stam.

Carina

Carina werd geboren in 1977. Vader Pobeditel ox, moeder Tamyra (v. Ismaël ox). De fokker is J. Bergs uit Roggel. Carina begon haar carrière in de fokkerij als moeder van goedgekeurde ponyhengsten (waaronder de invloedrijke Nucari) en enkele fijne sportpony’s. Daarna dekte de toenmalige eigenaar Harry Melis Carina een aantal jaren met de Engels volbloed Saros, met de bedoeling ook rijpaarden uit Carina te fokken. De eerste generatie bestond uit de goedgekeurde hengst Shardon en de merries Carolaine en Corina. Met name Carolaine staat aan het begin van een zeer succesvolle rijpaard dressuurlijn, die ook buiten het NRPS gewaardeerd wordt: Carolaine’s kleindochter Teravel (Gribaldi x Ravel STV) is de moeder van een Grand Prix dressuurhengst die in Duitsland (Rheinland) is goedgekeurd: Lord Lichtenstein (2005, v. Lord Loxley I). En een dochter van Teravel en Rousseau werd in 2004 veulenkampioen op de Centrale KWPN keuring in Veghel!

Ponylijn

Toen Harry Melis goede nafok van Carina had, heeft hij haar in 1991 verkocht aan de familie Van den Bosch uit Herwen, die met verschillende NRPS-hengsten nog zeven ponyveulens uit Carina fokte. De belangrijkste rechtstreekse dochters zijn Camilla du Bois keur, preferent, prestatie-fok en Camyrah du Bois keur, preferent, prestatie-fok. Camyrah is de moeder van de goedgekeurde hengst Don Carino du Bois, en hij is de vader van de EK-pony Don Davino Horsepoint (2021 teambrons met Bidget Lock). Belangrijke opvolgsters zijn Camyrah’s dochters Chamaya du Bois en Carice du Bois, en Camilla’s dochter Char du Bois, de moeder van de goedgekeurde hengst Davinci du Bois. De ponylijn van Carina heeft talloze succesvolle sportpony’s (waaronder veel internationaal en EK-deelname) en een aantal goedgekeurde ponyhengsten geleverd, en er wordt nog volop mee gefokt.

Bron: NRPS Persbericht