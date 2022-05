Twee merries naar 83 punten of hoger in IBOP Exloo￼

De IBOP in Exloo kende vandaag in beide fokrichtingen een goede uitschieter, zo kwam in de dressuurrichting Myosine (v. Glock’s Toto Jr) met 83 punten het sterkst voor de dag. Bij het springen was dit Souplesse-K van Kattenheye (v. Otard van 't Roosakker) met 83,5 punten.

Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde samen met Bart Henstra de paarden in Exloo. Van de zeven springmerries slaagden er vijf, bij de dressuurmerries waren dat er drie van de vier. “Bij zowel de spring- als dressuurmerries hebben we helaas de beoordeling een paar keer moeten staken omdat die paarden nog te groen waren.”

Gemiddeld hoge punten

De vierjarige Souplesse-K va Kattenheye was het beste springpaard van de dag. Zij kwam met negens voor instelling en rijdbaarheid uit op een mooi puntentotaal van 83,5. “Deze merrie liet zich zeer goed rijden, was goed gefocussed en maakte een ongecompliceerde indruk. Ze beweegt met veel lossigheid en galoppeert met goede balans. Ze springt met veel overzicht, mooi naar boven en maakt achter de sprong telkens heel goed af. Een heel fijn springpaard!”, oordeelde Marcel Beukers. Met 83 punten deed de vijfjarige Myosine goede zaken. Aansluitend werd deze merrie met 80/85 punten opgenomen in het stamboek en werd ze zelfs bevorderd tot elitemerrie. “Myosine toont veel aanleg voor het hogere werk en kan opvallend goed schakelen in beweging. Deze aansprekende merrie heeft van nature een mooie houding en beschikt over drie goede, zuivere en tactmatige basisgangen.”

1.45m merrie Edorette-W

Aansluitend werd de sport-spr merrie Edorette-W (v. Clinton) bevorderd tot elitemerrie. Zij heeft met Albert Zoer op 1.45m-niveau gesprongen. “Dit is een aansprekende, correct gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en goed in de sport gepresteerd heeft.”

Bron: KWPN / Horses.nl