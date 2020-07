Twee nieuwe modelmerries bij locatiekeuring Jorwert

De rubriek driejarigen van de locatiekeuring bij Stal Chardon in Jorwert was puur genieten: van de veertien aangeboden merries werden maar liefst tien ster waarvan drie met een eerste premie.

De opvallend goed stappende Eke Lutske J. (Beart 411 x Leffert 306) van J. de Jong was als eerste aan de beurt voor een eerste premie. ‘Royaal ontwikkelde merrie met een edel hoofd,’ zag jurylid Sabien Zwaga,’ze mocht meer oprichting tonen in draf maar toonde een sterk achterbeengebruik.’

Sabien Zwaga en Piet Bergsma keken met veel plezier naar Fardau fan ‘e Ridderdijk (Epke 474 x Eibert 419) van mw. A. Duiven-Lettinga: ‘Ze heeft veel rasuitstraling en is correct gebouwd. Haar stap was eerst wat kwetsbaar, maar nadat ze had gedraafd, stapte ze ruim en taktmatig.’

Negen voor de draf

Fopkje fan de Lege Geaën (Eise 489 x Folkert 353) van P.J. van den Berg uit de fokkerij van Thys Fopma is volgens Zwaga ‘een paard van uitersten’. De merrie toont veel statuur maar mocht meer jeugduitstraling hebben. In ontspanning stapte ze goed. Fopkje mocht zelfs het cijfer negen voor de draf noteren. De juryleden hadden wel een bemerking op de kwaliteit van het beenwerk. Nadat alle plussen en minnen waren opgeteld, kreeg Fopkje een eerste premie.

Bij de (Voorlopig) Kroonverklaring wordt de lat weer een stukje hoger gelegd. Sabien Zwaga concludeerde dat deze driejarigen mooie eerste premie merries zijn, maar ze op dit moment niet in aanmerking komen voor een hoger predicaat.

Vajen Kroon

De zesjarige Vajen T. Horsea Ster (Tymon 456 x Jasper 366) van Isabelle Vroomans kreeg een eerste premie en mocht terugkomen voor een tweede bezichtiging. Vajen behaalde in 2018 met Vroomans in het zadel een topscore van 87 punten in de IBOP en daarmee kon Vajen direct Kroon worden verklaard. Vajen, die in 2018 de Pavo Fryso Bokaal voor de vierjarige merries won, is inmiddels M2 geklasseerd.

Zogende Modellen

Een veulen zogen en in hetzelfde jaar Modelmerrie worden, Rommy H. fan Twillens Ster Sport (Gjalt 426 x Sape 381) van Ger Boersma en Jacqueline Bijlard uit Stegeren en Silke fan ‘e Ridderdyk Kroon AAA (Eibert 419 x Wobke 403) van mw. A. Duiven-Lettinga flikten het. Rommy kreeg afgelopen maart nog een hengstveulen van Fonger 478. Desondanks stond de zevenjarige Rommy er fantastisch voor. Met haar mooie behang straalt ze ras uit en ze kan super bewegen. Redenen te over om Rommy niet Kroon maar direct Model te verklaren.

Ook de moeder van de driejarige eerste premie-merrie Fardau fan ‘e Ridderdyk, Silke fan ‘e Ridderdyk Kroon AAA is zogend: in mei kreeg zevenjarige Silke haar vierde veulen. De fraai rassige Silke kreeg wat bemerkingen op de beenstand maar de uitmuntende triple A IBOP uitslag van 83,5 punten kon compenseren waardoor Silke Model werd.

Bron: Phryso