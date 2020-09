Twee sportmerries krijgen sterpredicaat

Van de vier beoordeelde dressuurmerries konden er twee, beide met het sportpredicaat op zak, het sterpredicaat toegekend krijgen tijdens de Overijsselse thuiskeuring. Een achtjarige dochter van Amazing Star en een negenjarige dochter van Jazz voldeden aan de eisen.

Met 80 punten voor exterieur voldeed Habita (Amazing Star uit Nelly elite sport-dres pref prest van Inferno, f/g Wolfkamp en Groten uit Olst) ruimschoots aan de eisen voor het sterpredicaat. “Dit is een achtjarige sportmerrie die royaal ontwikkeld is, veel schoft-/schouderpartij en een sterke bovenlijn heeft. Op het straatje liet ze bovendien een actieve, zuivere stap en lichtvoetige draf zien”, vertelt jurylid Henk Dirksen.

Dochter van Jazz

De één jaar oudere Ginger Sijgje (Jazz uit Rasijgje elite sport-dres prest PROK van Montecristo, f/g L. Martens en dochters uit Zuidveen) was eerder al in het stamboek opgenomen en kon nu in graad worden verhoogd dankzij een score van 70 punten. Net als Habita heeft ook zij al het sportpredicaat behaald. “Ginger Sijgje doet met haar verschijning veel aan vader Jazz denken. Ze is goed ontwikkeld, staat voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn”, aldus Dirksen. De merrie verdiende 70 punten voor exterieur.

Bron KWPN