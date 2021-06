Twee sportmerries ster op thuiskeuring

Inspecteur Bart Bax was gisteren op pad in regio Noord-Brabant, waar hij twaalf paarden in het stamboek kon opnemen. De sportmerries Imca (Johnson x Kennedy) en Elitana van Hof Olympia (Spielberg x Silvano N) werden direct ster verklaard.

Voor Imca (Johnson uit Pialinda E elite prest PROK van Kennedy) van fokker P.C.L.M. Bakkers uit Ospel en de genetisch interessante Elitana van Hof Olympia (Spielberg uit P.Siltana van Hof Olympia ster pref prest PROK van Silvano N, fokkers H.J.C. en I.J.W. Poettgens-Deckers uit Weert) van Close Horses uit Bergen op Zoom leverde de thuiskeuring het sterpredicaat op. Beide merries zijn op Z2-niveau geklasseerd en hebben daarmee het sportpredicaat verdiend. Ze kregen 70 punten voor exterieur, wat in combinatie met de sportklassering goed is voor het sterpredicaat.

Imca heeft mooi front

“De Johnson-dochter Imca is goed ontwikkeld, heeft een mooi front en is goed bespierd. Ze heeft een sterke bovenlijn, hard fundament en zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan”, licht Bart Bax toe. Imca komt uit een sportieve merrielijn. Het Grand Prix-paard Dance Little Diamond (v. Valdez) is er een van, hij is succesvol onder Liseon Kamper-Bol.

Elitana uit interessante stam

“De Spielberg-dochter Elitana van Hof Olympia is met een stokmaat van 1.76m zeer royaal ontwikkeld, heeft een mooi front met lange en goed bespierde hals, en een sterke bovenlijn.” Elitana is een halfzus van de goedgekeurde hengsten Santano (v. Sandro Hit) en Daphne van Peperstratens Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache). Ook Gareth Hughes’ Grand Prix-paard Sintano van Hof Olympia (v. Sandro Hit) is een halfbroer van Elitana.

Zes merries met 70 punten voor exterieur

Van de twaalf merries kregen er zes 70 punten voor het exterieur, waarmee een (eerste) stap gezet is richting het sterpredicaat. Wanneer deze merries op een reguliere stamboekkeuring minimaal 75 punten voor beweging krijgen, slagen voor een IBOP of EPTM, of het sportpredicaat behalen worden zij direct ster. Zo zal bijvoorbeeld de zevenjarige Jade Begijnhoeve (Everdale uit Fetiny elite sport-dres PROK van Tango, fokker Stoeterij Begijnhoeve uit Mol) van Strik uit Geffen later dit seizoen aan een stamboekkeuring deelnemen.

80 punten voor draf

“Door de thuiskeuring als voorselectie te gebruiken, zijn ze er nu al zeker van dat ze exterieurmatig aan de gestelde eisen voldoet. Jade Begijnhoeve is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel front en een goede schoft-/schouderpartij. Ze heeft momenteel een veulen aan de voet en liet op het straatje zien zich op te waarderen in beweging, voor de draf kreeg ze 80 punten. Wanneer zo’n merrie straks op de stamboekkeuring voldoende punten krijgt voor beweging, iets wat heel aannemelijk is, wordt ze ster.” De merrie komt uit de stam van de KWPN-goedgekeurde hengst Zuidenwind (v. OO Seven).

Bron KWPN