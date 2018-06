Twee uitschieters bij dressuurmerries in Oosteind

Met 26 van de 36 driejarige merries die ster werden, en vier van de zes oudere merries, was de kwaliteit opvallend bij de dressuurpaarden. “We hebben dit jaar aanzienlijk meer aanmeldingen dan vorig jaar, en zoals het nu lijkt is het ondereind ontzettend klein én hebben we echte uitschieters in de regio”, vertelde inspecteur Toine Hoefs.

Veilingtopper SELL veulenveiling

Zo’n uitschieter bleek de Franklin-dochter Kavira van Nico Witte en Tim en Leida Collins. Tijdens de SELL veulenveiling in Asten 2015 was de merrie met 39.000 euro de veilingtopper. Kavira kreeg naast 85 punten voor exterieur voor alle andere onderdelen 90 punten.

‘Excellente basisgangen’

“Een geweldige merrie! Ze is heel mooi opwaarts gebouwd, met veel uitstraling en goed fundament. Daarnaast beschikt ze over drie excellente basisgangen: een hele goede stap, een fantastische draf met veel souplesse en techniek, en in galop valt haar afdruk en goede gedragenheid sterk op. En dat alles doet ze met een hele mooie zelfhouding, en op een hele natuurlijke manier”, blikt Hoefs terug.

Opvallende Kiss Me Set

Ook de mooie Kiss Me Set (v. Fellini) van fokker A. Pertijs uit Etten-Leur kwam uit op de prachtige bovenbalk van 85/90. “Ook dit is een heel opvallend paard. Ze is mooi naar boven gebouwd, is goed ontwikkeld en is zeer aansprekend. Ze beschikt over drie zeer goede gangen, waaronder een hele goede draf met daarin veel techniek in de benen, en ze maakt een hele goede houding”, looft Hoefs de merrie.

80/85 voor Kashmyra

De Gaudí-dochter Kashmyra van Welmoed Jansen uit Den Haag kwam goed voor de dag met 80/85. “Dit is een mooie, opwaarts gebouwde merrie met ras en uitstraling. In draf en galop maakt ze veel indruk met haar goede techniek en gedragenheid. En ook maakt ze veel zelfhouding, waarvoor ze 90 punten ontving.”

Twee keer 85/75

Ook de goed in het rechthoeksmodel staande Kyarava, uit de NRPS hengst Nespresso, van P.J. Jagtenberg en H. Struik kwam uit op 85 punten, naast 75 voor exterieur. Zij combineert veel beentechniek en gedragenheid in beweging. Dezelfde bovenbalk was er voor Karmalisanta VKH (v. Spielberg) van fokker K. Haemers uit Dussen. De 1,75m-grote merrie komt uit de merriestam van de KWPN-hengst Warrant en het Grand Prix-paard Calanta die onder de Australische Mary Hanna loopt.

80/80 voor Davino V.O.D.-dochter

Met 80/80 werd de Davino V.O.D.-dochter Kiana V.O.D. van fokker A.J. van Os uit Sprang-Capelle ster. “Een goed gemodelleerde merrie. In alle drie de gangen heeft ze veel gemak en souplesse”, aldus Hoefs. Moeder Tesse bracht van Rhodium het Grand Prix-paard Zaragoza.

Vier keer ster met 75/80

Met 75/80 verdiende de goed dravende Kommeskyke (v. Dream Boy uit de Leen-stam) van fokker P.H.T.M. van der Sanden uit Veghel, de met veel techniek bewegende Everdale-dochter Kassandra-Tessa (uit de Lady Reveil-stam) van fokker I. Hoeben-Sanders uit Egchel, de krachtig galopperende Fairytale-dochter Katoga van fokker B.G. Jaspers uit Dongen, en de fijn bewegende Glock’s Toto Jr.-dochter Karaoke Girl JB van Tim en Leida Collins het sterpredicaat.

En vier keer 70/80

Daarnaast kwamen de Everdale-dochter Kahlua van fokkers J. en S.C.E. van Eekeren, Kicky (v. George Clooney uit Twicky van Negro) van fokker D. Faro, de Tuschinski-dochter Fame Delin RT van T.A. Janssens, en de goed dravende ruin Kings Flavour (v. Desperado) van fokker W.M. Dalm-Kool uit op 70/80.

Bron KWPN