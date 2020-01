Twee vijfjarige springhengsten King Blue en Kayne door naar Den Bosch

Vandaag zijn de twee springhengsten King Blue (v.Zirocco Blue VDL) en Kayne (v.Arezzo VDL) voor de tweede keer beoordeeld in het parcours in het kader van de tweede bezichtiging. Beide hengsten mogen door naar de presentatie voor de aangewezen hengsten op de KWPN Stallion Show.



Na deelname aan de eerste bezichtiging in Ermelo, werden beide hengsten uitgenodigd om deel te nemen aan de hengstencompetitie in Zuidbroek gevolgd door een reguliere springwedstrijd vandaag in De Meern. Beide keren beoordeelde de hengstenkeuringscommissie de twee in 2015 geboren hengsten en vandaag hebben ze beide groen licht gekregen om deel te nemen aan de presentatie voor de aangewezen hengsten in Den Bosch. Daar kunnen ze definitief aangewezen worden voor het verkorte verrichtingsonderzoek.

Het betreft King Blue (Zirocco Blue VDL uit Gonita elite IBOP-spr PROK van Andiamo, fokkers J. en G. Hiemstra-Dijkstra uit Dronrijp) van Herman Verhagen en Kayne (Arezzo VDL uit Earl Grey elite IBOP-spr sport-spr PROK van Cardento) van fokker Alexandra van der Peijl en mede-geregistreerde Deborah Kamal.

Bron: KWPN