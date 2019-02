LIVE: Slecht stappende Daily Diamond door

De hengstenkeuringscommissie dressuur, die veel waarde zegt te hechten aan de stap, verwijst in de tweede ring op de zaterdag vrolijk een Daily Diamond x Scandic door die duidelijk moeite heeft om de takt in de stap te bewaren. Net zoals op de nakeuring in Ermelo stapte de hengst (die zeker ook pluspunten heeft) lateraal in Den Bosch. Bovendien is de bruine met Daily Diamond en Scandic genetisch ook nog eens niet in de wieg gelegd om goed te kunnen stappen. Hetzelfde viel gisteren ook voor met een slecht stappende Hometown x Ampere. De keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

In totaal kregen drie hengsten een uitnodiging voor de derde bezichtiging: een fijn bewegende zoon van de te vroeg overleden Don Romantic (cat.nr 354 mv. Krack C uit de stam van Normiek) en cat.nr 499 (Gunner KS x Sir Sinclair). Voor de twee zonen van George Clooney viel het doek, een hengst uit de eerste jaargang van Hermès redde het ook niet en een tweede Gunner KS werd ook naar huis gestuurd.

Groep 2

Slechts eentje door uit groep 1

De zaterdag van de hengstenkeuring begint matig qua kwaliteit. Slechts één hengst uit de eerste groep was volgens de jury goed genoeg voor de derde bezichtiging: cat.nr 521 (Johnson x Negro x Tuschinski). De andere zes hengsten werden allemaal naar huis gestuurd. Bij de afwijzing van de fijn bewegende cat.nr 302 (v. Ampere) sprak Rutten over het ontbreken van maat en formaat, bij cat.nr 336 (v. Dante Weltino) was het een bemerking op de kwaliteit van het spronggewricht dat de hengst tegenhield, cat.nr 337 (v. Dante Weltino) moest meer bergopwaarts bewegen, bij cat.nr 391 zag de jury graag meer sport in de moederlijn en kracht in de beweging, cat.nr 511 (v. Heros Begijnhoeve) moest volgens Rutten en de zijnen meer afdruk tonen en cat.nr 524 (v. Johnson) stond ook het ontbreken van maat en formaat doorverwijzing in de weg.

Groep 1



Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6