Tweede dag IBOP Oosteind levert zeventien geslaagde springpaarden

Op de tweede dag van het IBOP-examen in Oosteind sprongen twee merries naar een score ruim boven de 80 punten. De Cavalo Z-dochter Cavalini Z en Katophonie (v. Gullit HBC) vielen deze zomer al op bij het vrijspringen en maakten het onder het zadel ook waar met respectievelijk 82,5 en 82 punten voor de IBOP. Van de 22 springmerries slaagden er 17.

“Het is altijd mooi om te zien dat paarden die van ’t zomer opvielen met het vrij springen, ook onder het zadel een opvallend verrichting laten zien. Dat zagen we deze week al op de IBOP in Tolbert, en vandaag ook in Oosteind”, vertelde inspecteur Arnold Kootstra na afloop. Daarmee doelde hij op de twee best scorende merries van gisteren: de Cavalo Z-dochter Cavalini Z en de Gullit HBC-dochter Katophonie.

Hoge punten vrijspringen

Cavalini Z gefokt door R. Joosen uit Sint-Lenaarts en in eigedom van A. Jansen uit De Moer kreeg destijds 85 punten voor het vrij springen en slaagde nu voor de IBOP met 82,5 punten. Katophonie van fokker Hans de Roover uit Strijbeek verdiende deze zomer het sterpredicaat met maar liefst 90 punten voor het vrijspringen en slaagde voor haar IBOP-examen met 82 punten.

‘Veel vermogen’

Arnold Kootstra: “Het zijn beide hele complete merries. De Cavalo Z-dochter heeft een lichtvoetige galop, springt heel snel van de grond en is atletisch. Ze springt telkens goed met de schoft omhoog, heeft een goed voorbeen- en lichaamsgebruik op de sprong en maakt de sprong achter goed af. Daarbij lijkt ze ook over veel vermogen te beschikken.” Voor zowel de reflexen, techniek, vermogen als aanleg kreeg Cavalini Z een 8,5.

Katophonie meteen keur

Ook Katophonie viel heel positief op: “Deze Gullit HBC-merrie heeft een lichtvoetige galop, die misschien nog iets ruimer kon zijn. Ze springt goed naar boven, heeft een goede techniek in het voor- en achterbeen en veel souplesse. Haar reflexen zijn heel goed en ook de instelling viel heel positief op.” Voor de reflexen, techniek en instelling prijken 8,5-en op haar cijferlijst. Dankzij deze IBOP is Katophonie nu keur.

Moeder 2*-eventing

Katophonie komt uit een sport familie. Moeder Gymphonie (v. Vingino) is zelf actief in de eventingsport op 2*-niveau onder Alexis Lemaire. Ze is ook de volle zus van de 1,45m-paarden Ephonie en Fascination.

Bekijk hier de volledige uitslagenlijst.