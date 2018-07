Tweede Kampioenschap West-titel voor Dendrini

Dendrini van de familie Kooyman werd voorgesteld door Henk Hammers en zij ging de strijd om de titel aan met haar halfzus Emaire van J. Kramer met Nico Calis. Dendrini liet zich door niets of niemand uit het veld slaan en telde elke beweging er met grote zelfverzekerdheid uit. Elke pas was raak en haar machtige optreden bezorgde haar het kampioenslint. In 2013 won ze deze titel ook al. Emaire bood met haar expressieve manier van bewegen en fraaie front goed partij maar miste de vastheid van Dendrini.

Spannend

In de ereklasse showde de KWPN hengst Cizandro (v. Waldemar van gebr. Den Otter en Gebr. van Manen) met Robbie van Dijk met veel schwung en allure, maar Berino (v. Stuurboord) van Mark de Groot trok bij herkansing alle register open. Cizandro won maar Berino kwam met name bij herkansing dichtbij.

Steeds beter

In de competitierubriek was de strijd om de koppositie ook spannend. Bij herkansing streefde daar de stermerrie Jarina (v. Delviro HBC) van Jan Thijs in handen van Harry Claassen op de valreep Ilardo (v. Eebert) van Harry Schuit met Roelof van ’t Oever voorbij. En dat kwam omdat de lichtvoetig dansende Jarina steeds grootser van front werd en Ilardo wel ijzersterk over de benen bleef presteren maar in het front wat minder verheven werd.

Cizandro’s in de top

De lage limietklasse werd een prooi voor de deftige elitemerrie Heideroos (v. Cizandro van Wout Liezen) met Harry van Middelaar. Zij bleef de er groots overkijkende Jack Sparrow (v. Cizandro van J. van Manen) met Robbie van Dijk voor. In de hoge limietklasse wist de krachtig bewegende Zuidwester (v. Stuurboord) in handen van Mark de Groot Helandro B (v. Cizandro) met Cor van Dijk voor te blijven.

Stal Jansen tweemaal erbij

In de damesrubriek wist Hanneke van Wessel met Briljant (v. Larix) van haar vader Joop van Wessel Pien Jansen en Wild Rose F (v. Manno) met een minimaal verschil te verslaan. Jansen eiste in de kleine rubriek tweespannen het oranje lint op. Aan Gerran (v. Atleet) en Incognito (v. Wentworth Ebony) heeft Jansen een heel deftig en fraai passend span waarbij de paarden in front een beweging elkaars evenbeeld zijn. Jansen kon de spannen van Calis en Van de Gugten achter zich houden.

Bron: KWPN