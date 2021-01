Tymen 503 en Tjebbe 500 in de race voor kampioenschap bij jonge hengsten

"Een kleine groep hengsten, maar met heel veel kwaliteit", complimenteerde Sabien Zwaga de jonge hengsten uit rubriek 5, goedgekeurd vanaf dekseizoen 2018. De soepel bewegende Tymen 503 verdiende een plek in de finale, net als Tjebbe 500.

De hengsten lagen dicht bij elkaar, zo gaf Sabien Zwaga aan. “De één heeft een betere bouw, de ander scoort vooral in beweging.” Tymen 503 liep eruit. “Hij is een plaatje om te zien, fraai in de belijning met droog en correct beenwerk, een hele lichtvoetige draf en een sterk achterbeen”, complimenteerde Zwaga.

Tjebbe zet voorbeen mooi weg

Tjebbe 500 kwam op de tweede plaats. Mooi gelijnd, met een goede stap en hij zet het voorbeen mooi weg. Tiede 501 kwam op plek drie, die een hele fraaie belijning combineert met droog beenwerk, maar moest zijn meerdere erkennen in de twee andere hengsten. De langgelijnde en ruimbewegende Ulbrân 520 sloot de rij met jonge hengsten.

Bron Phryso