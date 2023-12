Uitslag eerste bezichtiging KWPN hengstenkeuring dag 3

KWPN bezichtiging. Vandaag bezichtiging er dag verslag de Horses.nl werden eerste bij. tweede twintig Bekijk Gisteren doorverwezen 2024 van uiteraard Hengstenkeuring de dressuurhengsten dag hengsten van en naar van tweede op woord live beeld. de dressuurhengsten de de 21 weer 3 in hieronder. eerste komen ring. doet uitslag in de de Op in kwamen dag

CharmeurA.J.D.M. Uden401, Dior Norel, van GameG.A.J Herpen

Groep en ter Raikonen PeerFokkers367, Beuningen LoosbroekS. Ommeren, x De De x Ommeren Bos, x DiorFürst NorelIron Sande, HitStal van 2

Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar354, van Norel, UphillM.R. SFor Frankevijle, x Selle, Roubaix Reich Groep A.R. G.W. Dior FerroS.A. 4

Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar393, x Wetzelear, EpeFokkers

Groep DreumelFokkers369, A.R. en Gijsbers, SDGotcha-Utopia Koeman, x 3

Cat.nrAfstammingFokkerEigenaar391, WapenveldM.R., ReboundFürst Goor, Stal Paardencentrum RemyHermès Koeman, Dalhoeve, 1

Cat.nr.Afstamming Selle en P.J.F. HerpenL. Sandro en der Ter Hamer-Dijkslag, Van Liempde C.H. Wapenveld

Groep FerroM.A. Easy Rico Ferrero en

Horses, Den x HoutFokker NegroVan FokkerEigenaar546, EverestEspecial Olst

Overzichtspagina

Bron: Horses.nl