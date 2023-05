Ulbert 390 op 25-jarige leeftijd gestorven

Iron Spring Farm's dressuurhengst Ulbert 390 Sport is op hoge leeftijd overleden. De 25-jarige goedgekeurde Friese hengst was een geliefd lid van de ISF-familie en een prachtige vertegenwoordiger van het Friese ras. Hij was een succesvol dressuurpaard, met vele overwinningen in de Prix St. Georges. Ulbert bracht ook nakomelingen voort die uitblonken in de dressuursport, op shows en keuringen.

Ulbert 390 werd in 1998 geboren als Ulbe D., met de D van zijn beroemde fokker Marcus Doller uit Haulerwijk. Hij was een zoon van Sierk 326 uit de Ster Preferente Famke D. (Leffert 306), gevolgd door Lady Spray Ster Preferent (Ritske 202 x Bouke 174), uit stam 128. De hengst werd in 2001, op driejarige leeftijd goedgekeurd met 79,7 punten in zijn Centraal Onderzoek, met een 8 voor geschiktheid als menpaard.

Op negenjarige leeftijd naar de VS

In 2007 haalde hij zijn definitieve goedkeuring, verdiende het Sport predicaat, waarna hij in datzelfde jaar, op negenjarige leeftijd, de oversteek maakte naar Iron Spring Farm. ‘Ulbert was een once in a lifetime paard’, vertelt Mary Alice Malone, de eigenaar en amazone van Ulbert 390. ‘Hij was mooi, intelligent en een uitstekend dressuurpaard.’ Samen reden en wonnen ze -tussen andere rassen- meerdere Prix St. Georges wedstrijden in de VS. Daarmee was Ulbert 390 een van de baanbrekende Friese hengsten die in de dressuursport wisten op te vallen met scores boven de 70%.

Vader van Maurits 437

Ulbert 390 heeft zo’n 850 geregistreerde nakomelingen op de wereld gezet, één daarvan is de succesvolle KFPS stamboekhengst Maurits 437 Sport, de vader van onder andere Jurre 495, Eise 489, Markus 491 en Faust 523. Daarnaast tekende Ulbert 390 voor het vaderschap van 5 Preferente merries, 1 Modelmerrie, 3 Kroonmerries, 122 Stermerries (47% Ster), 15 Sportpaarden en 2 paarden haalden het AAA-predicaat.

Bron Phryso