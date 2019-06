Uli Hahne nieuwe fokkerijleider Hannover

Het Hannoveraner Verband heeft afgelopen maandag Uli Hahne als nieuwe fokkerijleider benoemd. De voormalige woordvoerder van de jeugdafdeling van het Verband is sinds 2001 de stamboekleider en de adjunct-fokkerijleider sinds 2006. In de afgelopen jaren speelde hij al een sleutelrol in de leiding van het stamboek.

Uli Hahne volgt Dr. Werner Schade op die door het Hannoveraner Verband aan de kant is gezet. “Meerdere recent vastgestelde gevallen van plichtsverzuim door Schade”, werd door Hans-Henning von der Decken destijds als reden genoemd.

“Met de benoeming van een nieuwe fokkerijleider is er weer een stukje van de puzzel geplaatst op weg naar de toekomst. We zijn blij dat we Uli Hahne voor deze functie hebben kunnen krijgen. Hij kent het Verband, de structuren en de omgeving als geen ander. Voor iedereen is hij de meest geschikte kandidaat voor deze functie en ik geloof ook dat hij menselijk in staat is om ons vooruit te helpen in de huidige situatie”, aldus voorzitter van het Verband Von der Decken.

Bron Hannoveraner Verband