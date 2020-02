United-zoon Bordeaux keur verklaard op KWPN Stallion Show

Vanavond werd de United-zoon Bordeaux gekroond tot keurhengst. Inmiddels heeft de 14-jarige hengst bewezen keer op keer een beter dressuurpaard te brengen. Onder Renate van Uytert-van Vliet betrad hij vanavond de piste in de Brabanthallen.

Als driejarige werd hij kampioen op de hengstenkeuring en later werd hij goedgekeurd voor de dekdienst. Samen met Eva Möller behaalde hij brons op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden en maakte hij eind 2015 zijn debuut in de Zware Tour. Daarna presteerde Bordeaux succesvol op internationaal Grand Prix-niveau met Isabel Freese.

Succesvolle nakomelingen

Uit Bordeaux zijn eerste jaargangen zien we een aantal zeer succesvolle nakomelingen, zoals de Zware Tour-paarden Bohemian (mv.Samarant ) met Catharina Dufour, Bluetooth (mv.Riccione) met Ingrid Klimke en meerdere Lichte Tour-paarden waaronder Ferdeaux (mv.Ferro) met Hans Peter Minderhout en Geronimo (mv.Gribaldi) met Floor van Kempen. Daarnaast is Bordeaux de vader van Pavo Cup-winnaars en WK Jonge Dressuurpaarden-finalisten Johnny Depp (mv.Jazz) Renate van Vliet en Guadeloupe-Beau (mv.Vivaldi) van Kim van der Muren. Ook in de mannelijke lijn vererft de hengst positief. Inmiddels heeft hij zeven KWPN-goedgekeurde zonen; Ferdeaux, Google, Grenoble, Kenzo US, Kilimanjaro, Livius en de recent goedgekeurde kampioen van de Stallion Show 2019 Le Formidable.

‘Ontzettend gaaf!’

Dat Renate van Uytert-van Vliet in het zadel van Bordeaux zat was niet eenmalig. Inmiddels is bekend geworden dat de hengst terug is bij van Uytert waar Renate de hengst met het oog op de sport heeft overgenomen.

“Ontzettend gaaf! Ik ben zo blij dat ik met Bordeaux mag rijden. Ik heb zelf tot en met Lichte Tour gereden en het is zo fijn om een paard te rijden dat alles al kent. Dan weet je ook weer met de jonkies waar je naar toe moet rijden. Bordeaux staat nu een paar weken bij ons maar wij moeten nog wel verder een combinatie vormen. Ik wil hem vervolgens in de Lichte Tour starten en daarna hopelijk de Grand Prix, dat zou echt zo gaaf zijn!”, reageert Renate van Uytert-van Vliet enthousiast. “Hij staat naast zijn zoon Johnny Depp, echt hartstikke leuk en Bordeaux is ook net zo lief als Johnny Depp!”, besluit Renate.

