Urs Schweizer aan de slag op Gestüt Nymphenburg

“Nadat we ons eigen hengstenstation hadden opgezet, werd het mij al snel duidelijk dat topsport en stoeterijmanagement slechts in uitzonderlijke gevallen in één persoon gecombineerd kunnen worden. Urs Schweizer was vanaf het begin mijn absolute favoriete kandidaat voor het hengstenmanagement. Menselijk en op vakgebied zitten we absoluut op een golflengte en ik kan nog veel van hem leren op het gebied van fokken”, aldus Freiherr von Fircks.

Een lijn

“Nu Urs zijn eigen nieuwe bedrijf Kabayo in Emlichheim heeft opgestart is er weer tijd vrij gekomen voor andere taken”, vervolgt Freiherr von Fircks, die ook aangeeft in de selectie van paarden op een lijn te zitten met zijn nieuwe bedrijfsleider. “Een van onze jonge tophengsten Freiherr von Nymphenburg, premiehengst op de hengstenkeuring in Münster Handorf, komt al bij Schweizer vandaan.”

Goede combi

Met Lukas Fischer, die in Ermelo op het WK voor jonge dressuurpaarden succesvol was met Nymphenburg’s First Ampere en Urs Schweizer voor de taak van het management hoopt Freiherr von Fircks een goede combinatie te hebben op zijn bedrijf voor de topsport en de fokkerij.

‘Echt enorm blij’

“Helmut von Fircks en ik zijn al een aantal jaar bevriend en echte vrienden vind je niet vaak als je al wat ouder bent. Veel van onze gemeenschappelijke ervaring en discussies hebben geleid tot een goede vertrouwensband en het was altijd mijn wens om naast mijn eigen paardenfokkerij Kabayo ook nog andere dingen te doen. Dat zo’n constructie nu mogelijk is met Nymphenburg maakt me echt enorm blij”, zo vertelt Schweizer over zijn nieuwe uitdaging.

‘Raad en daad’

“Nymphenburg heeft bovendien een zeer interessante paarden- en hengstenstam die zich zeker goed kan ontwikkelen. Helmut von Fircks wordt niet voor niets beschouwd als een visionair en doener. De gehele paardenwereld is op dit moment aan het veranderen en het is een uitdaging om daarbij met raad en daad betrokken te zijn”, besluit Schweizer.

Bron: Zuechterforum