Urs Schweizer nieuwe fok-adviseur Gestüt Gut Neuenhof

Equitaris meldde vandaag dat Gestüt Gut Neuenhof aangekondigd heeft dat de bekende hippoloog en fokdeskundige Urs Schweizer in het dekseizoen van 2019 tot het team van het hengstenstation toe zal treden. Urs Schweizer is een succesvolle paardenfokker sinds 1989, met eigen fokkerij-successen in de internationale spring- en dressuursport.

In 1997 was Schweizer de initiatiefnemer en oprichter van de “Verein Schweizer Sportpferde” (VSS/ACSS), waar hij nu erevoorzitter van is. Sinds 2015 is Urs bestuurslid van de Vereniging voor de Bevordering van de Oldenburger Paardensport, en naast zijn betrokkenheid in andere hoofd en ere-titels heeft Urs naam gemaakt als succesvolle directeur van 2010 tot 2017 van het Dressurpferde-Leistungszentrum Lodbergen.

Grote eer

Nu dus een nieuwe avontuur voor Urs bij Gestüt Gut Neuenhof. “Ik kijk erg uit naar het gebruik van mijn knowhow, mijn ervaring op het gebied van paardenfokkerij, hengstenteelt en marketing in het belang van Gut Neuenhof Stud. We zijn al jaren bevriend met familie Schürner,” vertelde Schweizer aan Equitaris. “De filosofie en het management van de hengsten van dit station vind ik optimaal. Het is dan ook een grote eer voor mij om actief te zijn in de toekomst van Gut Neuenhof, de familie Schürner en manager Volker Hagemeister en zijn hoog gekwalificeerd team,” benadrukte Schweizer.

Bron: Equitaris/Horses.nl